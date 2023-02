Mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire – Shaw Local

Février est le Mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire, le moment d’attirer l’attention sur cette cause courante de perte de vision. La dégénérescence maculaire touche des millions de personnes dans le monde et est l’une des principales causes de cécité chez les adultes de 65 ans et plus.

Pendant le Mois de la sensibilisation à la dégénérescence maculaire, il est essentiel de faire connaître les causes, les symptômes et les traitements disponibles pour cette maladie. La détection précoce est essentielle pour aider à préserver toute vision restante.

1. Présentation de la dégénérescence maculaire

La dégénérescence maculaire est une affection oculaire liée à l’âge qui affecte la macula, une petite partie de la rétine située à l’arrière de l’œil. Il en résulte une perte de vision progressive, provoquant souvent une vision centrale floue ou déformée lorsque l’on regarde droit devant. La dégénérescence maculaire peut survenir sous deux formes : sèche et humide.

2. Signes avant-coureurs et symptômes de la dégénérescence maculaire

Les signes les plus courants de dégénérescence maculaire sont une vision centrale floue ou déformée, des difficultés à lire et à reconnaître les visages, des lignes droites qui paraissent ondulées et des couleurs qui paraissent ternes. Si vous présentez ces symptômes, vous devez en parler à votre médecin dès que possible.

3. Conseils pour réduire les facteurs de risque de dégénérescence maculaire

Vous pouvez apporter plusieurs changements à votre mode de vie pour réduire votre risque de développer une dégénérescence maculaire. Il s’agit notamment d’avoir une alimentation nutritive et équilibrée, de faire de l’exercice régulièrement, de ne pas fumer, de porter des lunettes de protection à l’extérieur et de passer des examens de la vue réguliers. De plus, le contrôle de l’hypertension artérielle, du cholestérol et du diabète peut également aider à minimiser le risque de développer une dégénérescence maculaire.

La sensibilisation à la dégénérescence maculaire peut permettre aux personnes atteintes de cette maladie de prendre le contrôle de leur santé et de profiter d’une meilleure qualité de vie. Faisons en sorte que ce mois compte en nous renseignant sur les causes, les symptômes et le traitement de la dégénérescence maculaire pour créer un avenir meilleur sans perte de vision.

Êtes-vous à la recherche des dernières options de traitement? Ankit Desai, MD, peut fournir toutes les informations et conseils dont vous avez besoin. N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour mieux comprendre.

Windy City Retina s’engage à aider nos patients à mieux comprendre cette condition et à améliorer leur qualité de vie. Contactez-nous au 815-714-9115 dès aujourd’hui pour prendre rendez-vous avec nos spécialistes expérimentés de la rétine.

