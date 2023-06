Mois de la fierté : les paralympiennes Robyn Love et Laurie Williams parlent de la vie de nouvelles mamans et représentent les athlètes handicapés LGBTQ+ | Nouvelles de basket-ball

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pour marquer le début du mois de la fierté, le journaliste de Sky Sports News, Nick Ransom, s’entretient avec les stars du basket-ball britanniques et le couple Laurie Williams et Robyn Love sur la maternité, la vie avec un handicap et leurs projets futurs…

Les stars du basket britannique Robyn Love et Laurie Williams, qui sont devenues mamans en avril pour la première fois, parlent à Sky Sports Nouvelles au début du mois de la fierté à propos de leur relation, de leurs nouvelles ambitions et de leur vie de mères handicapées.

Alors que le mois de la fierté commence, les paralympiens écrivent un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Sa fille Alba est arrivée en avril et le couple est plus heureux (et plus fier) ​​que jamais.

Les paralympiennes Robyn Love et Laurie Williams partagent un tendre moment avec leur fille Alba

Ils parlent à Sky Sports Nouvelles sur la parentalité jusqu’à présent, leurs nouveaux objectifs pour les années à venir tout en réfléchissant à l’importance de la représentation des communautés handicapées et LGBTQ+.

Ensemble depuis près de 10 ans, le couple s’est rencontré en 2014 lorsque Robyn a rejoint l’équipe de basket-ball de Grande-Bretagne. Établissant une connexion presque immédiatement, le couple a commencé à se fréquenter et malgré les réserves initiales, il s’est rapidement ouvert à ses coéquipiers.

Les Britanniques Robyn Love (L) et Laurie Williams se touchent la main lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Fiancées depuis une proposition magique sous la Tour Eiffel à Paris, Robyn et Laurie sont allés de mieux en mieux et ont trouvé le premier mois de parentalité étonnamment plus facile que prévu.

« Dans l’ensemble, ça s’est très bien passé. On ne sait jamais à quoi s’attendre, mais elle a été vraiment bonne comme l’or. Cela a parfois été difficile d’essayer d’entrer dans une routine, mais nous trouvons cela vraiment gratifiant », déclare Laurie.

Robyn explique: « Je pense que nous avons été une équipe parfaite et dans des situations à haute pression, donc avec ce petit bébé, je pense que nous avons définitivement eu l’expérience qui nous a aidés à le gérer. »

Laurie estime que la compétition ensemble sur le terrain s’est avérée un facteur dans leur début positif dans la parentalité : « Grâce au sport, vous êtes fait pour être comme un très bon communicateur, donc dès le début, nous avons communiqué ce que nous ressentions et ce que nous trouvions difficile. »

Les paralympiens britanniques Laurie Williams (L) et sa partenaire Robyn Love

« Je pense que ce genre de comparaison avec cette compétitivité naturelle que nous avions, comme si nous voulions bien faire les choses évidemment pour vous faciliter la vie, mais aussi pour Alba. »

Après avoir concouru ensemble à Tokyo lors des Jeux paralympiques retardés, le couple a découvert que Laurie était enceinte tandis que Robyn jouait pour l’Écosse aux Jeux du Commonwealth à Birmingham. Une longue route de FIV s’était avérée un succès. Les deux étaient ravis.

La nature de la découverte était l’une des raisons pour lesquelles le couple a choisi de nommer leur fille Alba, le terme gaélique pour l’Écosse, quelque chose qui « semblait juste », disent-ils. « Les Écossais sont plutôt fiers », ajoute Robyn avec un sourire.

Bien que consciente des pièges des médias sociaux, Laurie dit que heureusement, tout le monde a été très favorable, y compris d’autres mères handicapées. « Je pense qu’il est important de souligner qu’il n’y a rien que vous ne puissiez pas faire, il vous suffit de vous adapter. »

La britannique Robyn Love (C) lors des Jeux paralympiques d’été de Tokyo

Laurie a grandi avec une neuropathie motrice, qui affectait les nerfs de son tronc et de ses jambes, tandis que Robyn est née avec une arthrogrypose avec des muscles raccourcis, ce qui signifie que sa jambe droite est plus courte que sa gauche.

Robyn connaît le pouvoir de la représentation et son importance en grandissant : « Je n’ai pas vu de personnes LGBT, de personnes handicapées, peu importe les deux choses combinées. Personnellement, je ne me voyais pas représentée dans les médias. »

Cette expérience est devenue la force motrice du duo pour être des modèles positifs pour la communauté LGBTQ +, mais la sensibilisation à l’éventail des handicaps est également importante, disent-ils.

« Je ne me voyais pas représenté [during my childhood] parce que je pourrait marcher, je pourrait faire du sport même si je ne pouvais pas courir très vite ou sauter très haut, mais pour moi, le sport était tout ce qui a grandi. En fait, je n’ai découvert le sport paralympique pour handicapés que lorsque j’avais 22 ans. »

Robyn a regardé Laurie participer aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres avant de la rencontrer deux ans plus tard. À propos de la couverture accrue du sport pour handicapés, Laurie fait remarquer que « tant de gens ont maintenant dit » J’ai tout vu à la télévision, n’est-ce pas génial? « »

La britannique Robyn Love (C) lors des Jeux paralympiques d’été de Tokyo

« Cette exposition, non seulement éduque les gens, mais les incite également au sport. J’aurais aimé quand j’étais plus jeune, je l’aurais vu à la télévision et j’aurais pu commencer plus jeune. J’ai commencé assez jeune, mais vous voulez pouvoir faire du sport comme vos homologues valides. »

Alors qu’Alba s’installe dans la vie de tous les jours, Laurie et Robyn sont plus heureuses que jamais. Ils souhaitent également plus de succès sportifs, Robyn se concentrant sur un sport qu’elle a beaucoup pratiqué en grandissant.

Plus tôt ce mois-ci, elle a annoncé qu’elle se retirait du basketball international en fauteuil roulant. La passion l’anime, dit-elle, admettant que le tennis était son « premier amour ». Rayonnante, Robyn déclare : « J’adore frapper la balle… J’adore le son.

« J’ai l’impression que je me dois de suivre mes rêves parce qu’avec Alba, je veux qu’elle ait l’impression qu’elle peut tout faire, et je pense que c’est vraiment important, en tant que parent, que si c’est ce que vous prêchez, alors vous faut le faire aussi. »

Robyn dit que le passage au tennis en fauteuil roulant la mettra à l’épreuve psychologiquement sans coéquipiers pour la soutenir sur « cette ligne de service ». Elle explique : « le plus grand défi est de savoir comment je me parle et comment je me soutiens. »

Laurie s’en tient au basketball en fauteuil roulant et espère participer aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris pour « terminer en beauté ». Après une déception à Tokyo, éliminée en quart de finale, elle tient à aider la Grande-Bretagne à marquer les esprits.

« Nous étions sur la bonne voie pour ramener une médaille à la maison [in Tokyo] et nous n’y sommes tout simplement pas arrivés, mais je pense que maintenant, pour moi, avoir un enfant, cela vous donne une perspective complètement différente sur la vie, comme si tout avait changé pour moi. »

« Je pense que pour arriver à Paris et concourir, je serai satisfait, car je sais tout ce que j’ai déjà accompli. Quand vous gagnez, il ne s’agit pas seulement de gagner une médaille, comme il y a tellement de façons différentes de gagner dans la vie, et je pense qu’avoir Alba en fait partie. »

Laurie et Robyn sont amoureuses l’une de l’autre et Alba. La nouvelle dynamique familiale les a mis dans un nouvel espace de tête pour rivaliser avec les meilleurs. Leur personnalité, leur persévérance et leur fierté sont profondes.