Mois de la fierté 2021 : comment la télévision a rendu la vie des homosexuels plus facile aujourd’hui

QUAND je grandissais dans les années 1980, j’avais l’impression d’être la seule personne homosexuelle au monde.

Comme le dit le proverbe, « Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l’être » – et j’ai rarement vu des gens comme moi à la télévision ou dans des films. Je me sentais comme un monstre.

De nos jours, les jeunes homosexuels peuvent voir des vies gaies et lesbiennes éclater partout dans les médias.

Juin est le mois de la fierté et je suis fier de célébrer le chemin parcouru

De Brokeback Mountain à Ru Paul’s Drag Race, nous avons vu des moments culturels qui ont célébré les vies queer.

Les Britanniques soutiennent les outsiders et nous avons pris ces personnages gays à cœur.

Chaque personne qui les a adoptés a contribué à changer notre monde.

Nous, les homosexuels, n’aurions pas pu y parvenir sans vous, nos alliés.

Vous tous qui avez accepté des frères, sœurs, oncles, tantes, enfants, collègues et voisins queer.

C’est pour vous que j’ai écrit mon nouveau roman, La vie secrète d’Albert Entwistle.

Il s’agit d’un facteur secrètement gay qui part à la recherche de l’amour de sa vie, un homme qu’il n’a pas vu depuis 50 ans.

Le livre est de remercier tous ceux qui ont aidé à améliorer le monde.

Le mois de la fierté n’est pas réservé qu’aux homosexuels, c’est aussi à nos alliés !

Voici quelques événements de la culture populaire récente qui ont changé le monde.

La vie secrète d’Albert Entwistle, de Matt Cain, sort le 27 mai, 16,99 £.

2002

QUAND Will Young a remporté Pop Idol en 2002, il n’a pas perdu de temps pour confirmer qu’il était gay – et les téléspectateurs se sont précipités pour acheter son single, Evergreen.

Ce fut le premier album le plus vendu de tous les temps.

Il est maintenant un auteur-compositeur-interprète, auteur et acteur à succès.

2005

Le film Brokeback Mountain racontait l’histoire d’amour de deux cow-boys homosexuels, qui ont dû se rencontrer en secret pour éviter la désapprobation de la société, mais ont finalement été déchirés.

Le film a ému tellement d’entre nous qu’il a coûté près de 180 millions de dollars au box-office.

2009

RuPaul’s Drag Race est un autre succès télévisé déterminant pour l’époque, dans lequel les drag queens partagent leurs histoires de persécution et comment elles ont trouvé leur autonomie grâce au drag.

La version britannique (2019) connaît un tel succès qu’on lui attribue la résurrection de BBC3.

2013

Le plongeur olympique Tom Daley a annoncé qu’il était en couple avec un homme, le scénariste oscarisé Dustin Lance Black.

Lui et Black se sont mariés en 2017 et leur fils, Robbie Ray, est né via une mère porteuse l’année suivante.

2014

Le jeu d’imitation parlait d’Alan Turing, qui a déchiffré le code Enigma des nazis.

Il a été poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles homosexuelles et s’est ensuite suicidé.

Le film parlait au nom des 49 000 hommes homosexuels emprisonnés au Royaume-Uni. Leurs convictions ont été annulées.

2018

Les films à succès Bohemian Rhapsody et Rocketman (2019) ont exposé les pressions exercées sur les stars de la pop gay fermées Freddie Mercury et Elton John dans les années 1970 et 80.

Alors qu’Elton a continué à prospérer, Freddie est décédé du sida en 1991.

2019

Sur le petit écran, Gentleman Jack mettait en vedette Suranne Jones dans le rôle d’Anne Lister, propriétaire terrienne du XIXe siècle, qui scandalisait la société en vivant ouvertement en tant que lesbienne.

Le spectacle nous a rappelé que certaines personnes homosexuelles étaient assez courageuses pour rechercher le bonheur.

2020

En 2012, le boxeur Nicola Adams a remporté la première des deux médailles d’or olympiques.

Mais elle a dû lutter contre la résistance aux femmes dans le sport, ce qui, selon elle, était plus un problème que son statut de lesbienne fière et fière.

Charmant le public avec son célèbre sourire, Adams est apparue plus tard dans Strictly Come Dancing dans le tout premier partenariat homosexuel de la série.

2021

Plus récemment, le drame de Channel 4 It’s A Sin a suivi un groupe de jeunes homosexuels pendant les premières années de la crise du sida.

En explorant l’impact de la maladie, la série record a humanisé une épidémie que beaucoup ignoraient à l’époque.