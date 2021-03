Il a recueilli plus de 85000 vues, plus de 6500 likes et a été retweeté plus de 850 fois. Cela a attiré beaucoup de commentaires comiques alors que les internautes riaient de plein fouet après avoir vu le clip.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy