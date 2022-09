Moira Goodman – Kelowna Capital Nouvelles

Moira Goodman – candidate au Conseil

UN:

Le maire et le conseil doivent gérer la croissance d’une manière réfléchie, durable, bénéfique et utile. Je m’attendrais à ce que la croissance maintienne la beauté et les préoccupations sensibles de notre bassin versant, des zones environnantes ainsi que de nos couloirs de vue et espaces verts non seulement pour nous mais aussi pour les nombreuses espèces avec lesquelles nous partageons cette terre.

B :

Le maire et le conseil peuvent réfléchir collectivement à des moyens créatifs de soutenir les personnes sans abri, peut-être en créant plus d’opportunités d’emploi à Peachland. Nous avons un centre de bien-être et ils font un travail formidable en fournissant des ressources pour aider les personnes dans le besoin à accéder aux programmes. Nous avons également une banque alimentaire qui fait un travail phénoménal pour aider les personnes et les familles ainsi que les personnes en situation d’itinérance en situation d’insécurité alimentaire. Le maire et le conseil peuvent fournir les soutiens à leur disposition et s’assurer que ces soutiens sont utilisés de la manière la plus efficace. Peachland est une petite communauté et soutient généreusement de nombreux programmes et initiatives avec leur temps, leur argent et leur cœur. Ce problème concerne toutes les communautés du pays, pas seulement Peachland.

C :

La fluidité du trafic et les infrastructures routières doivent être traitées. En faire une priorité locale et travailler en collaboration avec nos homologues des gouvernements provincial et fédéral. Des feux de circulation aux deux extrémités de la ville sur l’autoroute 97, l’application de limites de vitesse dans la communauté et des voies de virage à gauche depuis l’autoroute seraient un début, sans parler des accotements sur de nombreuses routes locales comme Princeton Ave.

RÉ:

Ogopogo qui échappe toujours à ses paparazzi est ma célébrité préférée.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalÉlection 2022Élection municipale