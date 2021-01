MOIRA Barton fait équipe avec son frère Mack pour affronter la vengeance Kim Tate la semaine prochaine à Emmerdale.

Kim et Mack ont ​​uni leurs forces dans un choc le mois dernier dans le feuilleton ITV – et ont fait des plans pour tuer Cain Dingle.

Mack avait volé un tas de chaussures avec son amant Charity Dingle, qu’il avait fini par stocker dans une grange de la ferme de Jamie Tate.

Kim a rapidement enfoncé son nez et a verrouillé la grange, disant à Mackenzie que les marchandises étaient désormais à elle.

Mais quand elle a entendu Cain menacer Mack, elle a repéré une opportunité et a demandé à Mack de rejoindre son empire criminel, faisant équipe avec lui pour faire tomber Cain.

Les épisodes d’Emmerdale de la semaine prochaine verront Moira essayer de faire comprendre à Mack que les menaces de Kim doivent être prises au sérieux.

Moira poursuit en disant que la seule façon de battre Kim est d’unir ses forces.

Mackenzie fera-t-il équipe avec Moira?

Kim demandera l’aide de Mack pour voler plus de voitures dans le garage cette semaine dans le feuilleton alors qu’elle poursuit sa mission de détruire Cain.

Mais Cain aura vent des plans de Mackenzie et manipulera les freins de la voiture d’Eric pour donner une leçon au criminel lorsqu’il vole le véhicule.

Debbie d’Emmerdale brise le cœur de Priya alors qu’elle révèle qu’elle sort avec Al

Le désastre frappe, cependant, quand Tracy annonce qu’elle entre en travail et qu’Eric se précipite pour récupérer sa voiture du garage.

Cain est plus tard choqué de voir Mackenzie dans le village et non derrière les roues de la voiture d’Eric.

Pendant ce temps, les téléspectateurs verront Tracy et Eric crier alors qu’ils se préparent à avoir un impact.

La querelle entre Cain et Mackenzie est-elle sur le point de tourner mal?