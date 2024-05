Moins ou pas d’alcool est meilleur pour la santé

De VOA Learning English, voici le rapport sur la santé et le mode de vie.

L’alcool est souvent consommé lors de réunions sociales, des happy hours après le travail aux fêtes d’anniversaire le week-end. Boire de l’alcool est normal et est considéré comme bon pour la santé cardiaque.

Cependant, de nouvelles recherches pourraient avoir mis un terme à cette idée.

Le Dr Timothy Naimi dirige l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances à l’Université de Victoria. Il a déclaré : « Boire moins est un excellent moyen d’être en meilleure santé. »

Les directives en matière de consommation d’alcool changent-elles ?

Les directives ou conseils concernant la consommation d’alcool diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. Mais dans l’ensemble, les conseils s’orientent vers une consommation réduite.

La Grande-Bretagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas et l’Australie ont récemment examiné de nouvelles données probantes et ont réduit la quantité suggérée de consommation d’alcool.

L’Irlande est allée plus loin que la plupart des autres pays. Il faudra des descriptions d’avertissements de cancer concernant l’alcool à partir de 2026.

Carina Ferreira-Borges est conseillère en alcool au bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé. Elle a déclaré que les scientifiques voient « des preuves reliant l’alcool à plus de 200 problèmes de santé, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et les blessures ».

Dans l’ensemble, les gens ont peut-être déjà commencé à boire moins d’alcool. Les événements du calendrier social appelés « Janvier sec » et « Octobre sobre » sont célébrés avec des boissons non alcoolisées. « Dry » signifie sans alcool. Et une personne sobre n’est pas affectée par l’alcool.

« Les gens de mon âge l’acceptent beaucoup mieux », a déclaré Tessa Weber. La jeune femme de 28 ans originaire d’Austin, au Texas, a déclaré qu’elle avait arrêté de boire pendant Dry January après avoir constaté à quel point l’alcool l’augmentait. anxiété. Elle a apprécié les résultats – un meilleur sommeil, plus d’énergie – et s’y est tenue.

Des études erronées sur l’alcool

L’idée selon laquelle l’alcool peut être bon pour le cœur est issue d’études imparfaites comparant des groupes de personnes en fonction de la quantité qu’elles boivent.

Habituellement, la consommation d’alcool était mesurée à un moment donné. Et aucun d’entre eux ne compare les buveurs et les non-buveurs. En conséquence, ces études n’ont pas pu prouver la cause et l’effet.

Les personnes qui déclarent boire une quantité moyenne d’alcool ont généralement des revenus plus élevés, un niveau d’éducation et de meilleurs soins de santé. « Il s’avère que lorsque vous vous ajustez à ces choses, le avantages tendre disparaître », a déclaré le Dr Naimi.

La plupart des études n’incluaient pas non plus les jeunes. Et près de la moitié des personnes qui meurent de causes liées à l’alcool décèdent avant l’âge de 50 ans.

« Si vous étudiez des personnes qui ont survécu jusqu’à un âge mûr, qui n’ont pas arrêté de boire à cause d’un problème et qui ne sont pas devenues de gros buveurs, il s’agit d’un groupe très restreint », a déclaré Naimi. « Cela crée une apparence d’avantage pour modéré buveurs. »

D’autres études remettent en question l’idée selon laquelle l’alcool aurait des bienfaits.

Ces études comparent les personnes porteuses d’un certain gène une variante cela rend la consommation d’alcool désagréable pour les personnes dépourvues de cette variante génétique. Les personnes porteuses de ce gène ont tendance à boire très peu, voire pas du tout. L’une de ces études a révélé que les personnes porteuses de la variante génétique présentaient un risque plus faible de maladie cardiaque. Cela pourrait fournir une preuve supplémentaire que l’alcool ne protège pas les gens des problèmes cardiaques.

Combien de verres par jour est-il sécuritaire ?

Alors, combien de boissons alcoolisées les gens peuvent-ils consommer en toute sécurité chaque jour ? Ça dépend.

La consommation d’alcool augmente le risque de plusieurs types de cancer, notamment du côlon, du foie, du sein, de la bouche et de la gorge. L’alcool se décompose dans le corps en une substance appelée acétaldéhyde. Cette substance peut endommager vos cellules et les empêcher de se réparer. Cela crée les conditions nécessaires à la croissance du cancer.

Des milliers de décès aux États-Unis pourraient être évités chaque année si les gens suivaient les directives du gouvernement américain. Ils conseillent aux hommes de se limiter à deux verres ou moins par jour et aux femmes à un verre ou moins par jour, a déclaré Naimi.

Un verre équivaut à environ une canette de bière, un verre de vin ou un tout petit verre d’alcool fort.

Naimi a siégé à un comité consultatif. Ce comité souhaitait abaisser la limite pour les hommes à un verre par jour. Cependant, cet avis a été rejeté lorsque la ligne directrice fédérale a été publiée en 2020.

« Le message simple qui est le mieux étayé par les preuves est que si vous buvez, moins c’est mieux en matière de santé », a déclaré Naimi.

Sur son site Internet, le L’Institut national de la santé dit certaines personnes ne devraient pas consommer d’alcool du tout. L’agence recommande d’éviter complètement l’alcool si vous êtes :

Prendre des médicaments qui interagissent avec l’alcool

Avoir un problème de santé qui peut être aggravé par la consommation d’alcool

Moins de 21 ans, l’âge minimum légal pour boire de l’alcool aux États-Unis

Se remettre d’un trouble lié à la consommation d’alcool ou être incapable de contrôler la quantité que vous buvez

Enceinte ou pourrait devenir enceinte

Et c’est le rapport sur la santé et le mode de vie. Je m’appelle Anna Matteo.

Carla K. Johnson a rapporté cette histoire pour l’Associated Press. Anna Matteo a adapté le rapport pour Learning English.

Mots dans cette histoire

consommer – v. manger ou boire surtout en grande quantité

anxiété – n. peur ou nervosité face à ce qui pourrait arriver

avantage – n. quelque chose qui produit des résultats ou des effets bons ou utiles ou qui favorise le bien-être

tendre – v. être probable

modéré – adj. éviter les comportements ou expressions extrêmes : en respectant des limites raisonnables

une variante – n. quelqu’un ou quelque chose qui présente une variation par rapport à un type ou une norme

