Moins d’un an après que la carrière de Ronaldo ait semblé en crise, le Portugal sur le point d’atteindre l’Euro 2024

MANCHESTER, Angleterre (AP) — Cristiano Ronaldo est sur le point de mener le Portugal à un autre tournoi de football majeur moins d’un an après que sa carrière internationale semble terminée.

On ne savait pas exactement ce que l’avenir réservait au quintuple vainqueur de la Ligue des champions lorsqu’il a quitté Manchester United en novembre dernier et a ensuite été abandonné par son pays alors qu’il se retira prématurément de la Coupe du monde au Qatar.

Son transfert en Arabie Saoudite n’était pas exactement une garantie de succès, mais Ronaldo a prouvé qu’il était loin d’avoir terminé. Vendredi, le Portugal peut assurer sa place au Championnat d’Europe de l’année prochaine en Allemagne.

Ce sera un triomphe personnel pour Ronaldo, qui a insisté sur le fait que sa carrière n’était pas terminée après avoir quitté le football des clubs européens pour rejoindre Al-Nassr en décembre dernier.

Non seulement il a été le catalyseur d’un grand nombre de plus grands noms du football, tels que Neymar et Karim Benzema, qui l’ont suivi dans la ligue saoudienne, mais il a également aidé le Portugal à réaliser sa meilleure performance de tous les temps lors d’une campagne de qualification européenne avec six victoires sur six. matchs du groupe J.

Une victoire contre la Slovaquie vendredi garantira la qualification et, si Ronaldo est sélectionné, la chance pour lui de répéter son triomphe de 2016 avec le Portugal lors du tournoi.

Les choses ont également changé pour le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, qui a quitté son poste de sélectionneur de la Belgique à la fin de son contrat après avoir échoué à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde. Il avait été critiqué pour ne pas avoir su tirer le meilleur parti de la génération dorée du pays, composée d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, bien qu’il ait mené l’équipe aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 et à la première place du classement FIFA. poste qu’il a occupé pendant quatre ans.

Au moment de sa nomination, un sondage réalisé par un journal portugais affirmait que 75 % des supporters ayant répondu étaient contre. Mais Martinez est sur le point d’avoir une autre chance de remettre le trophée majeur qu’il n’a jamais réussi à remporter pour la Belgique.

BRILLANT BELLINGHAM

Jude Bellingham a poursuivi ses débuts sensationnels avec le Real Madrid samedi en égalant le record de Ronaldo de 10 buts lors de ses 10 premiers matchs. Il s’agit du meilleur départ pour Madrid depuis que Ronaldo a réalisé cet exploit lorsqu’il a rejoint Manchester United en 2009.

Bellingham est devenu l’une des stars les plus brillantes d’Europe depuis les départs de Ronaldo et Neymar pour l’Arabie Saoudite et de Lionel Messi pour l’Inter Miami. Il est désormais une figure clé de l’équipe d’Angleterre, qui affrontera l’Italie au stade de Wembley la semaine prochaine dans le cadre d’une répétition de la finale de l’Euro 2020.

MISSION MBAPPÉ

Les choses ne se sont pas très bien passées pour Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain dans ce qui pourrait être sa dernière saison au club, mais au moins il est sur le point de se qualifier pour l’Euro 2024 avec la France.

Le PSG occupe la troisième place du championnat de France et a perdu la semaine dernière contre Newcastle en Ligue des champions.

Mbappe, qui a déclaré qu’il quitterait le club à l’expiration de son contrat, a été initialement contraint de s’entraîner loin de la première équipe, mais a ensuite été rappelé. Cela a fait renaître l’espoir au PSG de prolonger son contrat, mais dans l’état actuel des choses, il sera agent libre à la fin de la saison.

La défaite du PSG contre Newcastle soulève également des questions sur ses qualifications pour enfin remporter la Ligue des champions – le plus grand trophée de football de club européen et dont Mbappe rêve. L’attaquant français a remporté plusieurs honneurs nationaux avec le club.

Avec l’équipe nationale, Mbappé a remporté la Coupe du monde en 2018 et a terminé deuxième l’année dernière. Au moins une qualification pour le Championnat d’Europe de l’année prochaine lui donnerait l’opportunité de remporter un autre prix majeur pour son pays.

LE WONDERKID DE L’ESPAGNE

L’adolescent barcelonais Lamine Yamal revient dans l’équipe nationale espagnole avec un nouveau record à son actif après être devenu le plus jeune joueur à marquer dans le championnat espagnol ce week-end.

L’attaquant de 16 ans a marqué dimanche lors du match nul 2-2 de Barcelone à Grenade, surpassant le joueur de Malaga Fabrice Olinga, qui avait quelques jours de plus lorsqu’il a marqué contre le Celta Vigo en 2012. Yamal était déjà le plus jeune joueur à faire ses débuts en Liga. ligue, et le plus jeune à débuter en Ligue des Champions.

Yamal a fait ses débuts avec l’Espagne le mois dernier et est devenu le plus jeune buteur d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe. Il était également le plus jeune joueur à jouer pour l’Espagne, et le battage médiatique autour du jeune n’a fait qu’augmenter depuis son premier match avec la Roja.

Yamal a acquis un rôle plus important à Barcelone, et la même chose devrait se produire avec l’équipe nationale. L’Espagne joue contre l’Écosse jeudi et contre la Norvège dimanche. L’Écosse est en tête du groupe A avec 15 points, soit six de plus que l’Espagne, qui a un match en moins. La Norvège est troisième avec sept points.

L’Écosse peut se qualifier pour l’Euro 2024 en battant l’Espagne. Scott McTominay s’est échauffé pour ce match avec deux buts tardifs pour Manchester United samedi.

Le milieu de terrain est un nom surprise en tête du classement des buteurs des qualifications européennes, avec seul Romelu Lukaku devant lui avec huit buts. McTominay occupe la deuxième place avec son coéquipier de United Rasmus Hojlund avec six buts jusqu’à présent.

LE RENOUVEAU DE L’ITALIE

La défaite de Naples semble être un gain pour l’Italie. Luciano Spalletti a quitté Naples à la fin de la saison dernière après avoir mené le club à son premier titre de Serie A en 33 ans. Il a ensuite été nommé sélectionneur de l’Italie après la démission de Roberto Mancini. Alors que Naples ressemble actuellement à l’ombre de l’équipe qui a remporté le titre de champion, Spalletti semble voir l’Italie jouer comme son ancienne équipe.

Son premier match en charge a été un nul 1-1 en Macédoine du Nord, mais le talent offensif qui a caractérisé Naples la saison dernière était évident dans la victoire 2-1 de l’Italie sur l’Ukraine qui a remis la campagne de qualification des Azzurri pour l’Euro 2024 sur les rails.

L’Italie s’est hissée à la deuxième place du groupe C, devant l’Ukraine en termes de bilan face-à-face – le match retour étant prévu le 20 novembre. Les Azzurri ont joué un match de moins que l’Ukraine et l’Angleterre, qui mènent le groupe par six points. L’Italie accueille Malte samedi avant d’affronter l’Angleterre à Wembley trois jours plus tard.

