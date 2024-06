Moins d’un Américain éligible sur cinq bénéficie des tests de dépistage recommandés pour le cancer du poumon. Voici pourquoi.

Le cancer du poumon est le forme de cancer la plus mortelle aux États-Unis, mais de nouvelles recherches montrent que moins d’une personne sur cinq éligible au dépistage de la maladie le fait réellement. Et même si les gens étaient plus susceptibles d’être à jour en matière de dépistage du cancer du poumon à mesure qu’ils vieillissaient, seule une personne sur 20 sans assurance a déclaré avoir subi un dépistage.

L’étude, qui a été publié dans JAMA Internal Medicine, a analysé les données du système de surveillance des facteurs de risque comportementaux 2022, qui est une enquête nationale. Parmi les près de 26 000 personnes éligibles au dépistage du cancer du poumon, 61,5 % ont déclaré fumer actuellement. Seulement 18,1 % ont déclaré être à jour en matière de dépistage du cancer du poumon, bien que les niveaux varient selon les États (avec moins de personnes dans les États du Sud déclarant être à jour).

« La détection précoce du cancer du poumon est essentielle, car les symptômes du cancer du poumon n’apparaissent souvent pas aux premiers stades » Priti Bandi, directeur scientifique des facteurs de risque de cancer et de la recherche sur la surveillance du dépistage à l’American Cancer Society, a déclaré à Yahoo Life. « Mais lorsqu’elle est diagnostiquée et traitée tôt, la survie est nettement améliorée. »

Alors pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes qui se font dépister ? Les médecins ont quelques théories et expliquent pourquoi le processus de dépistage du cancer du poumon n’a rien d’inquiétant.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes qui se font dépister pour le cancer du poumon ?

L’étude n’a pas spécifiquement examiné les raisons pour lesquelles davantage de personnes ne sont pas soumises à un dépistage, mais il existe certaines théories.

Un problème majeur est l’accès aux soins de santé, Dr Jack Jacob, oncologue médical et directeur médical du MemorialCare Cancer Institute des centres médicaux Orange Coast et Saddleback du comté d’Orange, en Californie, a déclaré à Yahoo Life. « Il ne fait aucun doute que c’est un problème », dit-il. Cela peut inclure des personnes ne disposant pas d’une assurance maladie couvrant les dépistages, souligne-t-il. «Cela contribue à de nombreux problèmes médicaux, et les gens ne consultent des médecins qu’en cas de besoin», explique Jacoub.

Mais certains prestataires de soins de santé ne demandent peut-être pas non plus que leurs patients soient soumis à un dépistage, dit-il. « Le dépistage du cancer du poumon est encore relativement nouveau en termes de recommandations », explique Jacoub. « Cela n’existe en réalité que depuis un peu plus d’une décennie. »

Jacoub dit également que les patients peuvent également ne pas savoir qu’il existe un dépistage du cancer du poumon ou qu’ils y sont éligibles.

Pour ceux qui savent qu’il s’agit d’une option et qui choisissent néanmoins de ne pas se faire dépister, il est possible qu’ils soient nerveux à l’idée des résultats du dépistage, Dr Tawee Tanvetyanon, oncologue médical au Moffitt Cancer Center, a déclaré à Yahoo Life. «Ils doivent être rassurés sur le fait que le cancer du poumon détecté lors des tests de dépistage est souvent [at a] très tôt », dit-il. « Il peut généralement être complètement retiré ou ablation par localiser le rayonnement.»

En quoi consiste le dépistage du cancer du poumon ?

Les médecins soulignent que le dépistage du cancer du poumon est simple. Cela ne comporte que trois étapes, Dr Rohit Kumar, professeur agrégé au Fox Chase Cancer Center, a déclaré à Yahoo Life. Cela implique de discuter de l’admissibilité avec un fournisseur de soins de santé, d’obtenir un tomodensitométrie (TDM) puis discuter des résultats par la suite.

Le scanner « prend moins de trois minutes – pas besoin de se déshabiller, pas de préparation, pas de contrastepas de perfusions », dit Kumar. Dr Lary Robinson, oncologue chirurgical au Moffitt Cancer Center, convient que le processus est simple. « L’analyse proprement dite est effectuée en une seule respiration », explique-t-il à Yahoo Life. « Les tomodensitogrammes de dépistage sont pratiquement indolores, très rapides et pour presque tous les patients, ils sont couverts par une assurance. » Il note également que la quantité de rayonnement que les gens reçoivent de ces tomodensitogrammes à faible dose constitue « un risque insignifiant ».

Qui devrait subir un dépistage du cancer du poumon ?

Le Société américaine du cancer recommande un dépistage annuel du cancer du poumon chez les personnes âgées de 50 à 80 ans qui fument ou avaient l’habitude de fumer et qui ont un historique de tabagisme d’au moins 20 paquets-années. Un paquet-année équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour pendant un an. Ainsi, les personnes ayant une histoire de 20 paquets-années ont fumé un paquet par jour pendant 20 ans, ou ont fumé deux paquets par jour pendant 10 ans.

Quand faut-il faire un dépistage du cancer du poumon ?

Le dépistage du cancer du poumon ne se fait pas une seule fois. « Les personnes qui répondent aux critères de dépistage du cancer du poumon à faible dose devraient subir un examen de base, puis des tomodensitogrammes de suivi pour une surveillance annuelle », explique Robinson.

Les recommandations actuelles suggèrent que le dépistage soit arrêté à 80 ans, ce qui, selon Robinson, est controversé. « Il y a évidemment beaucoup de controverses sur la question de savoir si le dépistage doit s’arrêter à 80 ans, car de nos jours, de nombreuses personnes sont en excellente condition physique lorsqu’elles atteignent 80 ans et peuvent facilement suivre un traitement pour un cancer du poumon à un stade précoce lorsqu’il est découvert », a-t-il déclaré. dit. « J’enlève couramment chirurgicalement les cancers du poumon à un stade précoce chez les personnes de plus de 80 ans avec un risque très faible, et les patients se rétablissent très rapidement. »

En fin de compte, dit Tanvetyanon, « nous pouvons encore améliorer la couverture du dépistage ».

Si vous pensez avoir besoin d’un dépistage du cancer du poumon mais n’en êtes pas sûr, contactez votre médecin traitant. Le médecin devrait pouvoir vous guider. Si vous n’avez pas de médecin ni d’assurance maladie, l’American Cancer Society a un programme pour vous aider à vous faire dépister gratuitement.