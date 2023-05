Moins d’incendies en Alberta lundi, plus de pluie devrait aider les efforts de lutte contre les incendies

Moins d’incendies brûlaient en Alberta lundi, grâce à la pluie et au temps plus frais dans toute la province.

« La situation des incendies de forêt reste très volatile dans toute l’Alberta, mais nous espérons qu’un certain soulagement est en vue », a déclaré Bre Hutchinson, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency.

Le nombre d’incendies de forêt actifs était tombé à 81, contre 91 samedi. Parmi ceux-ci, 23 ont été classés comme hors de contrôle.

Seize ordres d’évacuation sont restés en place et près de 10 900 Albertains n’ont pas pu rentrer chez eux.

Le long week-end de mai est normalement une période où l’activité des incendies augmente, et Hutchinson a remercié les Albertains d’avoir obéi aux interdictions de feu, aux restrictions et aux ordres d’évacuation.

« Vos efforts pour suivre les instructions des autorités locales et des premiers intervenants ont été essentiels pour avoir un impact positif sur notre capacité à répondre à cette urgence d’incendie de forêt », a-t-elle déclaré.

Une couverture de fumée, des températures plus fraîches et une humidité plus élevée ont également aidé les efforts de lutte contre les incendies.

« La majorité des incendies de forêt à grande échelle qui ont brûlé en Alberta ont reçu de la pluie depuis hier, ce qui est une très bonne nouvelle », a déclaré Tucker. « Cela pourrait être un tournant pour les pompiers qui travaillent là-bas. »

Plus de 2 900 pompiers et membres du personnel de soutien de 17 agences travaillent sur les incendies de forêt et des demandes de soutien supplémentaires ont été faites.

« C’est un marathon, pas un sprint », a déclaré Tucker. « Nous devons planifier à l’avance pour pouvoir continuer à lutter contre ces incendies de forêt à grande échelle. »

Jusqu’à présent cette saison, un total de 512 incendies de forêt ont brûlé un record de 945 000 hectares. Le record printanier précédent était de 615 000 hectares brûlés en 2019.

Selon la cote air santé du Canada, la qualité de l’air à Edmonton s’était légèrement améliorée lundi après-midi, passant de 10+ à 9.

D’ici mardi soir, l’indice devrait avoir chuté à un niveau à faible risque de 3.