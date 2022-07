Moins d’étudiants en médecine poursuivent des pratiques familiales, et ces médecins s’inquiètent

Selon les données, moins de diplômés en médecine choisissent de se diriger vers la médecine familiale et les cabinets de soins primaires ouverts, à un moment où plus d’un million d’Ontariens ne peuvent pas trouver de médecin de famille et autant sont sur le point de perdre ceux qu’ils ont déjà .

Les données de la Service canadien de jumelage des résidents un organisme sans but lucratif qui jumelle des étudiants avec une formation médicale, montre une diminution constante du nombre d’étudiants en médecine choisissant la médecine familiale comme premier choix de pratique au cours des sept dernières années.

Seulement 30,7 % des étudiants au Canada ont classé la médecine familiale comme leur premier choix en 2022, contre 31,4 % en 2021 et 38 % en 2015.

Qui plus est, presque tous les aspirants médecins de famille sont recrutés immédiatement après leur placement en résidence, plus de 97 % d’entre eux trouvant un jumelage cette année, ce qui est plus élevé que dans toute autre discipline.

Les étudiants et les chercheurs qui ont parlé à CBC attribuent le problème à une impression négative croissante de la médecine familiale, alimentée par ce qu’ils perçoivent comme un flot incessant d’anecdotes sur l’épuisement professionnel des médecins.

“[The trend is] préoccupante parce que cela signifie que nous allons peut-être former moins de médecins de famille au cours des prochaines années, au moment même où nous avons besoin de nouveaux médecins de famille pour entrer dans le système », a déclaré la Dre Kamila Premji, médecin de famille et professeure agrégée à l’Université d’Ottawa.

La Dre Kamila Premji est médecin de famille à Ottawa. Elle s’inquiète des tendances qu’elle constate dans le système de santé et dit qu’il y a beaucoup d’inefficacités et de fragmentation dans le système qui doivent être corrigées. (David Bates-Taillefer/CBC)

Premji s’est penchée sur l’âge des médecins en Ontario, et ses données préliminaires non évaluées par des pairs estiment que 1,7 million d’Ontariens verront leur médecin de famille prendre sa retraite d’ici 2025.

En 2019, les données de Statistique Canada ont montré que 1,3 million de patients en Ontario n’avaient pas de médecin de famille. Premji estime que ce nombre est maintenant plus près de 1,8 million dont environ 134 000 personnes dans la seule région d’Ottawa.

“C’est un problème majeur parce que … en tant que soins primaires, vous êtes le fondement du système de santé. Vous êtes le premier point d’entrée pour le patient”, a-t-elle déclaré. “Nous avons donc certainement besoin d’un plus grand nombre de médecins de famille.”

Démarrage lent

Pour ceux qui ont choisi d’aller en médecine familiale, certains hésitent également à ouvrir une nouvelle pratique, ce qui s’accompagne des responsabilités supplémentaires liées à la gestion d’une petite entreprise.

Cela comprend la Dre Rachelle Beanlands, qui en est à sa deuxième année de résidence en médecine familiale à l’Université d’Ottawa.

Beanlands pensait à l’origine qu’elle se spécialiserait dans quelque chose comme la pédiatrie. Mais à l’école de médecine, elle s’est rendu compte qu’elle aimait l’idée de “voir les gens grandir, des petits bébés aux adolescents, voir les gens traverser des phases difficiles de leur vie et leur tenir la main”.

Pourtant, Beanlands a déclaré qu’elle n’était pas prête à se lancer immédiatement dans l’ouverture de son propre cabinet.

Elle a dit qu’il est difficile pour les nouveaux diplômés de s’imaginer gérer des patients et faire face à des charges administratives telles que la gestion du loyer, de la paie et des impôts.

De plus, Beanlands a déclaré qu’elle avait vu ses collègues plus âgés faire face à l’épuisement professionnel et qu’elle ne voulait pas que cela lui arrive.

“De plus en plus fragmenté et inefficace”

Les prestataires de soins primaires sont largement laissés à eux-mêmes, a déclaré Premji, avec un soutien insuffisant pour faire face aux tâches administratives.

“Je pense que le système est devenu vraiment de plus en plus fragmenté et inefficace, et cela crée une charge de travail supplémentaire pour les médecins de famille”, a-t-elle déclaré.

“[Medical students] constatent probablement que les médecins de famille qui les encadrent s’épuisent ou sont fatigués et débordés. Et ce n’est tout simplement pas attrayant.”

Elle s’inquiétait également du fait que les étudiants reçoivent des messages négatifs sur les pratiques familiales au niveau de la faculté de médecine.

“[Students] entendez que ce n’est peut-être pas pour les gens intelligents d’aller en médecine familiale, ou ce n’est peut-être pas pour les personnes ambitieuses », a-t-elle déclaré. « Cela donne donc une sorte d’impression négative de cette façon.

C’est ce que le Dr Ellias Horner a entendu pendant sa formation en médecine à l’Université McGill à Montréal.

Maintenant spécialisé en médecine d’urgence à l’Université d’Ottawa après avoir terminé sa résidence en médecine familiale, Horner a déclaré qu’il y avait un peu de stigmatisation autour de la médecine familiale à McGill.

Le Dr Ellias Horner a déjà terminé sa résidence en médecine familiale et se spécialise maintenant en médecine d’urgence. Il dit qu’il préfère le rythme plus rapide du milieu hospitalier, mais croit que les soins primaires sont une partie importante du système qui est actuellement sous-évaluée. (Francis Ferland/CBC)

“C’est presque comme si la médecine familiale était cette sauvegarde. Les gens n’y vont que parce que” Oh, je n’étais pas assez bon pour un autre service de spécialité supérieure “”, a-t-il déclaré.

Ce genre de pensée est à courte vue, a déclaré Horner, car elle ne tient pas compte de l’importance des soins primaires et de l’expertise requise pour être un médecin de famille.

Le gouvernement ajoute plus de places dans les facultés de médecine

En mars, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il allait ajouter 160 places de premier cycle et 295 postes de troisième cycle dans les facultés de médecine de la province au cours des cinq prochaines années.

L’Université Queen’s à Kingston, en Ontario, a réservé 20 places supplémentaires à l’école de médecine à l’automne 2023 pour ceux qui souhaitent poursuivre des études en médecine familiale.

En avril 2022, la province ratifié une nouvelle entente de trois ans avec les médecins qui comprend une disposition qui permettra à un plus grand nombre de médecins de famille de se joindre aux organisations de santé familiale.

L’objectif est de permettre à davantage de médecins de travailler en équipe, plutôt que d’ouvrir leur propre pratique en solo et rémunérée à l’acte. L’entente s’engage également à moderniser le barème des prestations du Régime d’assurance-santé de l’Ontario (OHIP), qui tient compte du temps et de la complexité nécessaires pour les différents services médicaux.