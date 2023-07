Moins d’entreprises, les consommateurs s’attendent à une récession ce trimestre: BdC

OTTAWA –

Moins de consommateurs et d’entreprises s’attendent à une récession par rapport au dernier trimestre, selon deux sondages publiés vendredi par la Banque du Canada.

Un tiers des entreprises se préparent à une récession, contre la moitié au début de l’année, et 50 % des consommateurs s’attendent désormais à une récession, contre 58 % au début de 2023.

Les consommateurs, en particulier, pensent que le pire est derrière eux et voient mieux l’avenir de l’économie, s’attendant à ce que les taux d’intérêt baissent d’ici 12 mois.

À court terme, le coût de la vie demeure le principal enjeu pour les consommateurs. Le coût des produits d’épicerie reste une préoccupation et la valeur des actifs financiers, tels que les fonds de pension, a connu une baisse.

Les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable ressentent le plus l’impact des taux d’intérêt élevés et sont plus susceptibles de réduire leurs dépenses.

« L’intérêt sur notre prêt hypothécaire à taux variable est passé de 2,6 % à 6 % », a déclaré un répondant de l’Enquête canadienne sur les attentes des consommateurs. « C’est une énorme augmentation. Nous ne pouvons plus aller au restaurant ni partir en vacances car nous devons pouvoir payer notre hypothèque.

Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par le ralentissement de la demande, un cinquième d’entre elles s’attendant désormais à une baisse pure et simple de leurs ventes. Cela est particulièrement ressenti par les entreprises qui dépendent des dépenses de consommation discrétionnaires qui ont été touchées par des taux d’intérêt plus élevés.

Les consommateurs restent pessimistes quant à l’inflation, 44 % d’entre eux s’attendant à ce que l’inflation reste élevée au-dessus de 5 % au cours des deux prochaines années. Dans le secteur des entreprises, 30 % des entreprises prévoient que l’inflation diminuera pour atteindre la cible de 2 % de la Banque du Canada au cours des deux prochaines années.

Environ 16% des entreprises s’attendent à ce que l’inflation persiste jusqu’en 2028 et au-delà, les entreprises citant les dépenses publiques élevées et la forte demande de logements comme principales causes.



Plus à venir…