Moins d’élèves de la maternelle signifie des problèmes d’argent pour les écoles et des problèmes d’apprentissage pour les enfants.

Les inscriptions à la maternelle dans les écoles américaines ont chuté pendant la pandémie, ce qui pourrait retarder le développement éducatif et social des enfants à un âge critique et avoir un impact sur les budgets des écoles publiques pour les années à venir.

La plupart des États n’exigent pas la fréquentation de la maternelle. En conséquence, la baisse des inscriptions à cet âge a été plus marquée qu’à d’autres niveaux – en baisse de 14% en Arizona, par exemple, par rapport à 5 pour cent à tous les niveaux. Nicole Swartz, une mère de l’Arizona qui n’a pas inscrit son fils cet automne, a dit à AZfamily.com, «Je suis vraiment en désaccord avec le bien-être mental de ce qui se passerait avec un enfant de 6 ans assis devant un ordinateur portable toute la journée.»

Les parents ont pris des décisions similaires partout au pays. Les inscriptions à la prématernelle et à la maternelle ont chuté de 18% dans le Massachusetts, par rapport aux baisses de près de 4 pour cent pour les autres grades. En Ohio, les inscriptions à la maternelle ont diminué dans presque tous les districts scolaires locaux.

Les étudiants les plus jeunes, de l’avis de nombreux experts, sont les moins bien adaptés à l’apprentissage à distance. Ils sont tortueux. Ils ne peuvent pas comprendre comment faire fonctionner les ordinateurs sans aide. Et une grande partie de leur apprentissage est basée sur les compétences sociales, émotionnelles et motrices.