Moins de Yatris, Amarnath Yatra sera écourté d’une semaine

Amarnath yatra sera suspendu à partir de mercredi prochain, une semaine avant la fin prévue du pèlerinage annuel. La décision a été prise en raison de la baisse du nombre d’arrivées de yatris, a déclaré un porte-parole officiel.

Le conseil du sanctuaire est dirigé par le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha. Plus de 4 lakh yatris ont visité la grotte sacrée cette année. Les responsables, cependant, s’attendaient à un nombre plus élevé compte tenu des dispositions logistiques et de sécurité prises pour le pèlerinage.

Au cours des dernières années, Amarnath yatra a été témoin de moins de passages. Comparé à plus de 6 lakh pèlerins qui ont visité le sanctuaire de la grotte en 2012, le nombre est tombé à plus de 3 lakh en 2022 et 4,4 lakh cette année.

Cette année a la plus grande fenêtre de temps jamais vue – 62 jours. Mais le nombre de pèlerins a commencé à diminuer juste après deux semaines de pèlerinage.

Alors que la yatra a été effectivement réduite, les responsables disent que la masse sacrée (Cahari Mubarak) sera transportée au sanctuaire de la grotte le 31 août, ce qui marquera le point culminant de la yatra.

« La yatra restera temporairement suspendue à partir du 23 août compte tenu de la diminution du flux de pèlerins et des travaux de restauration des voies », a indiqué un porte-parole officiel. Cela signifie que personne ne peut entreprendre le yatra à partir de mercredi.

Le gouvernement avait pris des mesures de sécurité massives pour la yatra. Outre une structure de sécurité existante écrasante déployée dans la vallée du Cachemire, plus de 300 compagnies supplémentaires de forces paramilitaires ont été amenées pour la sécurité de la yatra.

En moyenne, des dizaines de membres des forces de sécurité sont déployés pour la sécurité de chaque yatri. Du Jammu aux camps de base — à Pahalgam et Baltal, une route longue de 350 à 400 km est occupée par des troupes de toutes les agences de sécurité.

Autrefois source majeure d’intégration culturelle et sociale, la yatra est désormais réservée aux convois de sécurité. Aucun véhicule n’est autorisé à circuler au passage des convois yatra.

Dans le cadre des mesures de sécurité pour garder la trace du moment de yatris, chaque pèlerin a reçu une étiquette d’identification par radiofréquence (RFID) au cours des deux dernières années.

Bien qu’une sécurité soit importante, beaucoup pensent qu’elle ne doit pas occulter la yatra qui représente un long voyage de culture syncrétique au Cachemire.