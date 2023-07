Moins de troupes de première ligne à l’avenir car le Royaume-Uni dépend de l’IA, selon une nouvelle stratégie

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le Royaume-Uni devrait avoir moins de troupes de première ligne car il s’appuie davantage sur l’intelligence artificielle à la suite de la guerre en Ukraine, selon une nouvelle stratégie.

Cela vient après que le secrétaire à la Défense sortant, Ben Wallace, a déclaré qu’il était nécessaire de réduire la taille de l’armée britannique ou que des soldats devraient être envoyés au combat équipés de « fourches ».

Dans son document de commandement de la défense mis à jour, le ministère de la Défense (MoD) a défendu les plans, établis il y a deux ans, de réduire les effectifs.

Le document ajoute que le futur Royaume-Uni « peut avoir moins de personnes en première ligne mais une communauté beaucoup plus large de spécialistes les soutenant » car on en apprend davantage « de l’Ukraine sur la nature changeante de la bataille moderne et explore les opportunités de l’IA (intelligence artificielle) et l’automatisation.

Le MoD a également établi des plans pour :

Dépenser 2,5 milliards de livres sterling supplémentaires en stocks «pour améliorer la préparation au combat».

Créer une « UK Global Response Force » rapide pour permettre aux forces « d’arriver en premier ».

Dépenser plus de 6,6 milliards de livres sterling pour la recherche et le développement (R&D) avancés afin de « créer et saisir les opportunités présentées par les technologies nouvelles et émergentes ».

Travailler plus étroitement avec des alliés tels que les États-Unis, l’Australie et d’autres pays de l’OTAN « pour développer des capacités de pointe »

Il a également déclaré que les véhicules autonomes rempliraient de plus en plus de fonctions allant du « réapprovisionnement et de la logistique du dernier kilomètre aux ailiers sans équipage ».

Les petits drones bon marché augmenteront également la «couverture du renseignement» du Royaume-Uni et d’autres utilisations.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il fixerait des objectifs ambitieux pour la « préparation à l’IA » d’ici 2025.

Dans une autre leçon tirée de l’Ukraine, le document inclut des plans pour accélérer la livraison du nouveau kit, même s’il ne s’agit pas d’une « solution à 100 % ».

M. Wallace a déclaré aux députés que « suivant les traces de l’Ukraine », le Royaume-Uni augmentait l’approvisionnement de « ces solutions à 100 £ qui peuvent arrêter 100 millions de menaces sur leur chemin ».

Une alliance plus étroite avec les entreprises de défense verrait également la technologie passer plus rapidement en première ligne.

Loin de la technologie, il y aura un nouveau modèle d’emploi « en zigzag » qui permettra une bien plus grande flexibilité au personnel pour entrer et sortir ou passer d’un service à l’autre.

Il y aura 400 millions de livres sterling supplémentaires pour le logement. M. Wallace a également annoncé des plans pour des délais de livraison de cinq ans pour le matériel et de trois ans pour les programmes numériques, afin d’éviter que les projets ne traînent en longueur.

« En tant que secrétaire à la Défense, il est important d’importer les leçons tirées de ce conflit dans nos propres forces », a déclaré M. Wallace aux Communes.

« Bien que je souhaite que de telles leçons soient générées d’une manière différente, ce conflit est devenu un incubateur pour de nouvelles façons de faire la guerre. »

Il a défendu les coupes dans l’armée en disant qu’il était « inutile de prétendre que nous pouvons avoir un nombre énorme » s’ils n’étaient pas correctement équipés.

Sa position a été critiquée par le président conservateur du comité de défense des Communes, Tobias Ellwood, qui a déclaré : « Il y a seulement deux jours, le secrétaire à la Défense a mis en garde contre de multiples conflits futurs à l’horizon. Pourtant, l’annonce d’aujourd’hui de réductions du nombre de soldats, nous laissant avec la plus petite armée depuis les années 1700, sera extrêmement préoccupante pour beaucoup.

«M. Wallace dit que ses plans ne sont pas une« politique de force fantastique », mais nous avons besoin de plus de personnel, pas moins, et compter sur les vétérans et les forces de réserve ne remplace pas une force régulière et professionnelle. Le secrétaire à la Défense a raison de dire que nos militaires sont « notre véritable capacité à gagner la bataille ». Alors pourquoi ne s’engage-t-il pas à soutenir la force régulière dont le Royaume-Uni a besoin ?