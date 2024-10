Moins de tests de dépistage de la COVID-19 disponibles en Ontario sèment la confusion au sujet des vaccins

Une infirmière de santé publique du Bureau de santé Porcupine à Timmins, en Ontario, dit qu’elle reçoit de plus en plus de questions de la part des patients sur les recommandations vaccinales de la province alors que les tests ne sont pas facilement disponibles pour de nombreuses personnes.

Le COVID-19 directives de vaccination disent que si les personnes ont terminé leur série de vaccinations mais ont été testées positives pour le COVID-19, elles devraient attendre au moins six mois à compter du moment de l’infection avant de recevoir leur prochaine dose.

Mais la province a adopté ce qu’elle appelle une politique « tester pour traiter », dans laquelle seules certaines personnes – comme les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes immunodéprimées – peuvent subir une réaction rapide d’antigène ou de réaction en chaîne par polymérase (PCR) subventionnée. ) test.

L’infirmière de santé publique Brooke Thompson a déclaré que cela laisse beaucoup de personnes qui ne sont pas admissibles à ces tests gratuits dans l’incertitude quant à savoir si elles ont eu le COVID-19.

« Avec autant de virus qui circulent, il est difficile de distinguer ce que vous aviez. Avez-vous eu un rhume, une grippe, un COVID ou même le VRS ? dit-elle.

« Donc, à moins que vous n’ayez ce test positif indiquant qu’il s’agissait en fait du COVID-19, alors nous différions le vaccin. Si ce n’était pas le cas, alors peut-être que vous avez juste eu un rhume et que vous êtes éligible pour ce COVID-19. 19 vaccin. »

L’infirmière de santé publique Brenda Stankiewicz affirme que même s’il est recommandé d’attendre six mois après une infection au COVID-19 pour recevoir une dose de vaccin, il n’y a aucun mal à se faire vacciner plus tôt. (Joe Burbank/Associated Press)

Brenda Stankiewicz, infirmière en santé publique à Santé publique Sudbury et districts, a déclaré que la recommandation d’attente de six mois de la province existe parce qu’une infection au COVID confère une certaine immunité naturelle contre le virus.

« Lorsque vous avez une infection au COVID dans votre corps, votre immunité s’est développée », a-t-elle déclaré.

« Recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 offrira une protection supplémentaire contre le virus. Mais à ce moment-là, votre corps dispose déjà d’un niveau élevé de protection. »

Stankiewicz a ajouté qu’il n’y avait aucun mal si une personne infectée par le COVID-19 recevait une dose de vaccin avant la fin des six mois.

Dans un courriel adressé à CBC News, le ministère de la Santé de l’Ontario a déclaré : « Si une personne ne peut pas se tester pour le COVID-19 et soupçonne qu’elle a eu le COVID-19, il lui est quand même recommandé de recevoir sa prochaine dose de vaccin si six mois se sont écoulés depuis. leur dernière dose. »