Moins de sucre au cours des 1 000 premiers jours de la vie protège contre les maladies chroniques, selon une étude | Sucre

Selon des recherches, réduire la quantité de sucre que les enfants reçoivent dans l’utérus et, en tant que tout-petits, les protéger contre le diabète et l’hypertension artérielle à l’âge adulte.

Les résultats révèlent une période critique pour une alimentation saine au cours des 1 000 premiers jours de la vie, alors que les bébés absorbent initialement les nutriments de leur mère et passent ensuite aux préparations pour nourrissons et aux aliments pour nourrissons.

Les scientifiques ont découvert que limiter la consommation de sucre aux niveaux indiqués dans les directives alimentaires au début de la vie était lié à une baisse de 35 % des taux de diabète de type 2 à l’âge mûr et à une baisse de 20 % de l’hypertension artérielle.

Un régime pauvre en sucre semble également retarder l’apparition des maladies chroniques, le diabète et l’hypertension artérielle apparaissant respectivement quatre et deux ans plus tard chez les personnes qui avaient peu de sucre au début de la vie, par rapport à celles qui en consommaient beaucoup plus.

Tadeja Gračner, de l’Université de Californie du Sud à Los Angeles, a déclaré : « L’exposition à un environnement relativement pauvre en sucre in utero et dans la petite enfance réduit considérablement le risque de diabète et d’hypertension des décennies plus tard, et retarde leur apparition. »

Les chercheurs ont profité d’une expérience naturelle au Royaume-Uni lorsqu’une décennie de rationnement du sucre et des sucreries d’après-guerre a pris fin en 1953. Pendant le rationnement, l’allocation de sucre était comparable aux niveaux fixés dans les directives alimentaires modernes, mais la consommation a presque doublé peu après la levée des restrictions. d’environ 40g à 80g par jour.

En utilisant les données de la UK Biobank, les scientifiques ont comparé la santé à un âge moyen de 38 000 personnes conçues et nées pendant le rationnement et de 22 000 personnes conçues peu de temps après.

Leur analyse, publié dans Scienceont découvert que les taux de diabète et d’hypertension artérielle étaient nettement inférieurs chez les personnes conçues et atteignant l’âge de deux ans pendant le rationnement du sucre. Le temps passé dans l’utérus représentait environ un tiers de la réduction du risque.

Le NHS recommande que les sucres libres – ceux ajoutés aux aliments et aux boissons et que l’on trouve naturellement dans les miels, les sirops et les boissons aux fruits et légumes non sucrées – ne représentent pas plus de 5% des calories quotidienneséquivalent à 30g soit sept morceaux de sucre pour un adulte. Il n’existe pas de lignes directrices pour les enfants de moins de quatre ans, mais il leur est conseillé d’éviter les boissons sucrées et les aliments contenant du sucre ajouté. En moyenne, les Britanniques consomment environ deux fois la quantité quotidienne recommandée.

Gračner a déclaré : « Nous voulons tous améliorer notre santé et donner à nos enfants le meilleur départ dans la vie, et réduire tôt le sucre ajouté est un pas important dans cette direction. Mais c’est loin d’être facile. Le sucre ajouté est partout, même dans les aliments pour bébés et tout-petits, et les enfants sont bombardés de publicités télévisées pour des collations sucrées.

« Bien qu’il soit essentiel d’améliorer les connaissances nutritionnelles des parents et des soignants, nous devrions également demander aux entreprises de reformuler les aliments pour bébés avec des options plus saines et réglementer la commercialisation et le prix des aliments sucrés destinés aux enfants. Avec une meilleure information, un meilleur environnement et des incitations appropriées, les parents peuvent plus facilement réduire l’exposition au sucre de leurs enfants et d’eux-mêmes.

Le professeur Keith Godfrey, de l’Université de Southampton, a déclaré : « Il s’agit de nouvelles preuves convaincantes, confirmant davantage que la réduction de l’exposition du bébé à naître et du nouveau-né au sucre présente des avantages durables, notamment une réduction du risque de diabète et d’hypertension artérielle plus tard. l’âge adulte.

« Les résultats concordent avec nos recherches montrant des taux d’obésité plus faibles chez les enfants de mères qui mangent des aliments à faible indice glycémique pendant la grossesse, qui sont digérés et absorbés plus lentement, provoquant une augmentation plus lente du taux de sucre dans le sang. »

Le Dr Nina Rogers, chercheuse à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré : « Il existe des preuves solides que des niveaux élevés de consommation de sucre chez les enfants et les adultes peuvent contribuer à une mauvaise santé, mais cette nouvelle étude souligne l’importance d’une alimentation pauvre en sucre. en sucres ajoutés dès les premiers stades de la vie, pendant la période prénatale et les premières années de la vie, pour se protéger contre une mauvaise santé à la quarantaine.

« Les résultats suggèrent que des interventions de santé publique devraient être développées pendant cette période critique de développement afin de permettre un accès facile à des régimes alimentaires faibles en sucre, abordables et de haute qualité. »