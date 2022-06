Moins de risques, des résultats plus utiles

16 juin 2022 – Que feriez-vous si vous pensiez avoir un problème de santé grave, mais que la meilleure façon de le savoir avec certitude pourrait vous tuer ?

C’est la réalité pour les patients qui souhaitent confirmer ou infirmer une allergie alimentaire, dit Sindy Tang, PhDprofesseur agrégé de génie mécanique à l’Université de Stanford en Californie.

Et c’est la raison pour laquelle Tang et ses collègues développent un test d’allergie alimentaire qui est non seulement plus sûr, mais aussi plus fiable que les tests actuels. Dans un papier dans la revue Laboratoire sur puceTang et ses collègues décrivent les bases de ce futur test, qui isole un marqueur d’allergie alimentaire du sang à l’aide d’un champ magnétique.

Comment les tests d’allergie alimentaire d’aujourd’hui échouent

L’étalon-or pour le diagnostic des allergies alimentaires est ce qu’on appelle le défi alimentaire oral. C’est à ce moment-là que le patient mange progressivement des quantités croissantes d’un aliment problématique — disons, des cacahuètes — chaque 15 à 30 minutes pour voir si des symptômes apparaissent. Cela signifie que les patients très allergiques peuvent risquer l’anaphylaxie, une réaction allergique qui provoque une inflammation si grave que la respiration devient restreinte et que la tension artérielle chute. Pour cette raison, une équipe clinique doit être prête avec des traitements comme l’oxygène, l’épinéphrine ou l’albutérol.