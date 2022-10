Moins de pompiers signifie des temps de réponse plus lents, mettant en danger des vies

En fin de compte, tout ce que Brandon Armstrong a pu récupérer était la robe de mariée de sa mère… et sa Bible.

Retenant ses larmes, le Sebright, Ont. Un homme décrit l’incendie qui a ravagé sa maison de quatre chambres et mis fin à la vie de deux personnes à l’intérieur, dont sa mère handicapée.

«Le couloir… a été englouti par les flammes. Je suis passé devant ma mère. Même dans mes cauchemars, je vois ses pieds alors que je cours à côté d’eux », a-t-il déclaré à W5. Brandon a partagé les détails de la tragédie dans le cadre de notre enquête sur les retards de réponse causés par une pénurie critique de pompiers volontaires.

À moins que vous ne viviez dans une grande ville, il y a de fortes chances que votre service d’incendie compte sur des bénévoles. En fait, un pourcentage stupéfiant de 83 % des pompiers au Canada ne sont pas des pompiers de carrière, mais des bénévoles à temps partiel qui jonglent souvent aussi avec des emplois à temps plein et des familles.

Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et se sont engagés à des centaines d’heures de formation non rémunérées. D’un océan à l’autre, la situation est la même : des volontaires plus âgés partent et il n’y a pas assez de nouvelles recrues qui se joignent à nous, mettant certaines communautés – et les pompiers eux-mêmes – en danger.

Sebright se trouve dans la région de Kawartha Lakes en Ontario, une région où la pénurie de pompiers volontaires a été considérée comme un “risque important pour la sécurité du public et des pompiers” par un consultant indépendant qui analyse les services d’urgence.

Todd MacDonald, de Performance Concepts Consulting, affirme que le temps de réponse standard international pour un service d’incendie volontaire en milieu rural est de 14 minutes.

Cependant, l’enquête de W5 a révélé qu’un incendie sur quatre à Kawartha Lakes a un temps de réponse supérieur à 20 minutes, y compris certains temps de 28, 29 et, dans un cas, 41 minutes.

La maison de Brandon Armstong est à environ 10 minutes d’une caserne de pompiers. Pourtant, il a fallu 25 minutes à quatre pompiers – le nombre minimum nécessaire pour entrer en toute sécurité dans un bâtiment en feu – pour se rendre sur les lieux. La mère de Brandon, âgée de 65 ans, et un ami de la famille de 22 ans n’ont pas pu être sauvés.

« S’ils avaient mis de l’eau dans la maison dans un délai raisonnable, je pense qu’ils auraient pu être sauvés. Et je sais que ce n’est pas la faute des bénévoles. Je sais que ce n’est pas le cas », a déclaré Brandon à W5.

Brandon Armstrong (CTV W5)

Contrairement aux services de police et d’ambulance, les services d’incendie de tout le pays sont entièrement financés par les impôts fonciers. Il appartient à chaque municipalité de décider du montant à investir dans les services d’incendie. Le rapport indépendant sur Kawartha Lakes suggère que 71 bénévoles supplémentaires sont nécessaires juste pour respecter les directives minimales.

« Kawartha Lakes est le canari dans la mine de charbon. L’histoire n’est pas identique, mais similaire dans de nombreuses communautés à travers le pays. Nous jouons à un jeu de roulette russe avec nos niveaux de service », a déclaré MacDonald à W5.

À la lumière de son rapport indépendant, Kawartha Lakes s’est maintenant engagé à recruter 60 pompiers volontaires supplémentaires d’ici la fin de 2022.

Brandon Armstrong n’est revenu qu’une seule fois sur le squelette incendié de sa maison. C’est alors qu’il a découvert la Bible et la robe de mariée de sa mère, enterrées dans les cendres et les décombres de ce qui avait été leur maison pendant les trois dernières décennies.

“J’aurais préféré perdre ma propre vie. Mais ma mère a réalisé son souhait. Elle a toujours dit qu’elle voulait mourir dans cette maison. Je souhaite juste que ce soit d’une manière différente.

