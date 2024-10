Moins de paroles, plus d’action sur les contre-mesures médicales

Le Dr Ayoade Alakija, leader humanitaire, envoyé spécial de l’OMS pour l’Accélérateur ACT, président de FIND et coprésident de l’Initiative d’investissement d’impact du G7 sur la santé mondiale, souligne les effets négatifs du nationalisme vaccinal et souligne l’importance de la collaboration des pays pour améliorer la préparation. et contre-mesures médicales face aux menaces pour la santé publique

Nous voilà à nouveau. La transmission d’un virus avec un taux de mortalité important s’est propagée à toutes les régions du monde et un PHEIC a été déclarée. Cette fois, cependant, le virus est connu depuis plus de 50 ans et est actif en Afrique depuis des décennies.

Alors que le nationalisme vaccinal est ce qui a retenu notre attention pendant la pandémie de COVID-19, le monde de la santé mondiale doit élargir son attention au-delà de la fixation sur le développement de la vaccination comme solution miracle pour la prévention et la réponse à une pandémie. De la même manière que la propagation du VIH-SIDA a été freinée grâce à interventions non pharmaceutiques appropriées telles que les tests, les messages de santé publique et l’engagement communautaire, ces interventions de « santé publique 101 » constituent également un moyen beaucoup plus rentable d’arrêter la transmission de la Mpox. En outre, nous avons besoin d’un renforcement des systèmes de santé au niveau communautaire et d’une autonomie régionale – la capacité de développer et de fabriquer des contre-mesures médicales adaptées aux contextes à faibles ressources et aux populations desservies.

À cet égard, l’Accord sur la pandémie a proposé la mise en place d’un solide système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS). « en reconnaissance de l’échec catastrophique de la communauté internationale à faire preuve de solidarité et d’équité en réponse à la pandémie de maladie à coronavirus ». Une telle proposition soutient en outre l’amélioration de la surveillance, mais soutiendrait également la capacité de développement régional et de fabrication de contre-mesures médicales. Lorsque les négociations sur l’Accord sur la pandémie ont été ajournées en mai, les pays ne sont pas parvenus à un accord sur les dispositions du PABS. Un PABS convenu qui permettrait aux pays africains de recevoir une part égale de contre-mesures médicales, y compris de vaccins, en cas de pandémie future est essentiel. Tout prélèvement de matériel génétique ou de données provenant des PRFI sans avantages correspondants est extractif et annule toute incitation pour les pays à partager des données de surveillance. Alors que les négociations sur l’accord sur la pandémie reprennent, les États membres doivent s’efforcer de parvenir à un consensus sur les dispositions du PABS en gardant à l’esprit notre humanité commune.

Accumulation de vaccins

Dans un monde véritablement équitable, savoir que la thésaurisation des vaccins entraîne des décès inutiles dans les PRFI serait une raison suffisante pour l’éviter. Mais comme les événements récents l’ont démontré, il s’agit d’une mesure significative plutôt que symbolique. les ressources sont plus susceptibles d’être déployées si et quand il y a une menace directe pour les pays riches. La thésaurisation des vaccins n’est pas seulement moralement répréhensible, elle est aussi, comme l’a dit le Dr Tedros, « épidémiologiquement contre-productif et cliniquement contre-productif ». Même si les vaccins existants s’avèrent efficaces contre le nouveau clade 1b de Mpox, le nombre de dons promis n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan du monde. dix millions nécessaires pour freiner la propagation et le prix à 70$-100$ par personne reste prohibitif.

Des efforts monumentaux sont déployés pour garantir que le déploiement des vaccins et des contre-mesures médicales en cas d’épidémies concentrées se fasse aussi rapidement et efficacement que possible, mais cela n’aurait jamais dû en arriver là. Pour garantir que les contre-mesures médicales parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, nous avons besoin de davantage ‘ports d’armes’ stratégies pour atteindre les membres des communautés.

COVID 19

Il est largement reconnu que de nouvelles crises sanitaires sont inévitablesmais malgré cela, les négociations sur le traité contre la pandémie ont été reportées à la fin de l’année. Dans le récent rapport, « Pas le temps de jouer », Helen Clark et Ellen Johnson Sirleaf demandent : « Dans un monde en proie à des problèmes complexes, éviter une autre pandémie est un défi qui peut être résolu. Pourquoi les dirigeants feraient-ils un autre choix ? Mais alors que les économies des PRFI touchées par la dette contractée par la COVID-19 sont remboursées avec des taux d’intérêt en hausse parallèlement à des coûts accrus associés aux catastrophes climatiques et au paysage géopolitique actuel, les ressources sont tellement absorbées par la lutte contre les crises actuelles qu’il ne reste plus grand-chose à consacrer. vers le renforcement des systèmes de santé et la préparation aux pandémies.

Bien que de nombreuses leçons puissent être tirées de la COVID-19, il est important de noter que l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (ACT-A), que je copréside, s’est réuni de nouveau pour rassembler les principales agences avec une vue d’ensemble. du développement, de la production et de l’accès aux contre-mesures médicales. Se réunissant régulièrement, cette plateforme peut fournir des recommandations stratégiques et fournir une plateforme de discussion multipartite. Les personnes autour de la table ACT-A constituent désormais le groupe des cerveaux et sont désormais appelées l’organisme de coordination politique globale pour Mpox. Avec une expérience éprouvée, ACT-A est bien placé pour fournir un cadre de logistique financière afin de coordonner les efforts et de maximiser les résultats. Suivi des engagements de financement d’ACT-A garantit la transparence et favorise la confiance à une époque où les bailleurs de fonds et les dirigeants de la santé mondiale doivent adopter le véritable esprit d’équité.

Je suis heureux qu’après l’identification d’un nouveau clade de Mpox et la constitution d’un comité d’urgence, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros, ait immédiatement qualifié d’urgence de santé publique une urgence internationale et ait accéléré le processus d’acheminement des vaccins là où ils sont nécessaires. la plupart.

Travailler ensemble en partenariat

À l’avenir, je souhaite voir tous les pays travailler ensemble en partenariat – et non par la charité au coup par coup – pour garantir que les diagnostics, les vaccins et les traitements arrivent là où ils sont nécessaires.

En outre, des agences telles que FIND travailleront avec le secteur privé, les agences multilatérales, les gouvernements africains et les agences de santé comme l’OMS pour accélérer la recherche et le développement de tests de diagnostic rapide pour Mpox afin que les gouvernements puissent suivre le virus et déployer des contre-mesures là où elles sont nécessaires. la plupart pour arrêter la propagation et sauver des vies et des moyens de subsistance.

En tant qu’ambassadeur de l’OMS, Gordon Brown a dit : « Le monde riche attend souvent trop longtemps pour intervenir. Il ne fait aucun doute que nous avons des moyens d’assurer la sécurité de tout le monde si nous en avons la volonté. Nous devons faire appel à la volonté, nous tardons à nos risques et périls.