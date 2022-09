Moins de la moitié des plus de 200 millions de dollars demandés pour les recherches de sépultures dans les pensionnats ont été financés

À l’approche de la deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, les intervenants affirment qu’il faut en faire plus pour éliminer les obstacles auxquels les communautés sont confrontées dans l’identification des sépultures non marquées liées aux anciens sites des pensionnats.

Le gouvernement fédéral a financé un total de 89,9 millions de dollars en soutien aux collectivités et aux organisations pour la recherche, la commémoration et les travaux d’enquête sur le terrain.

Cependant, cela représente moins de la moitié de ce qui a été demandé.

« C’est un travail inestimable », a déclaré Kisha Supernant, directrice de l’Institut d’archéologie des Prairies et des Autochtones à l’Université de l’Alberta.

“La vie d’un enfant, le lieu de sépulture d’un enfant. Essayer de trouver cela n’a pas de prix. Vous ne pouvez pas mettre un montant en dollars là-dessus.”

Kisha Supernant est directrice de l’Institute of Prairie and Indigenous Archaeology et professeure agrégée au département d’anthropologie de l’Université de l’Alberta. (Omayra Issa/CBC)

Supernant travaille directement avec les communautés autochtones pour soutenir et conseiller sur la façon d’aborder les enquêtes, et a mené des enquêtes sur huit sites scolaires différents en utilisant la technologie pour enquêter sur les motifs de tombes potentielles non marquées.

“C’est un très gros fardeau pour de nombreuses nations d’avoir à essayer de mener une enquête complète”, a déclaré Supernant.

“Il y a toutes sortes d’obstacles auxquels les communautés sont confrontées, et je ne suis tout simplement pas sûr qu’il y en ait eu assez pour surmonter ces obstacles.”

Le gouvernement fédéral a annoncé le financement du soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats en juin 2021 pour aider les communautés autochtones à retrouver les enfants disparus dans les pensionnats, comme indiqué dans la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

106 candidatures reçues

Selon une réponse à une question au Feuilleton la semaine dernière, le secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Jaime Battiste, a déclaré que le programme avait reçu 106 demandes totalisant 214 180 918 $ en financement demandé par les communautés et les organisations autochtones.

À ce jour, 84 demandes ont été approuvées pour un financement total de 89 994 897 $, tandis que le ministère évalue 15 demandes.

Au total, quatre demandes ont été refusées, deux ont été retirées et une a été redirigée vers un autre programme fédéral pour obtenir du financement.

Niki Ashton est la députée néo-démocrate de Churchill-Keewatinook Aski, dans le nord du Manitoba. (Chris Young/Presse canadienne)

Les chiffres ne correspondent pas à la députée néo-démocrate Niki Ashton, qui a écrit cette semaine une lettre au ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, exposant ses préoccupations.

« Nous sommes maintenant à la veille de la deuxième Journée nationale annuelle de la vérité et de la réconciliation, et la réponse du gouvernement à l’égard de cette initiative spécifique n’est tout simplement pas assez bonne », a déclaré Ashton, qui représente la circonscription de Churchill-Keewatinook Aski à Manitoba.

“Nous avons besoin de ressources beaucoup plus importantes et de soutenir les communautés en termes de ce dont elles ont besoin, à la fois pour la recherche sur le terrain et les dossiers, et les soutiens à la guérison et à la santé mentale.”

Crown-Indigenous Relations n’a pas encore répondu aux questions de CBC News.

“Ça va prendre des décennies”

Le Secrétariat des survivants, un organisme sans but lucratif à la recherche de sépultures anonymes d’enfants autochtones sur plus de 240 hectares de terrain associé à l’ancien Institut Mohawk de Brantford, en Ontario, a reçu 10 259 975 $ sur trois ans dans le cadre du programme.

Laura Arndt est la directrice exécutive du Secrétariat des survivants. (Secrétariat des survivants/Facebook)

Laura Arndt, responsable du secrétariat, a déclaré que l’organisation avait demandé 10,9 millions de dollars pour les travaux initiaux en plus des fonds de l’Ontario.

“Nous savons que nous allons finir par avoir besoin d’environ 25 millions de dollars”, a déclaré Arndt.

“Il va falloir des décennies pour analyser et vraiment comprendre les données que nous recherchons.”

L’Institut Mohawk a fonctionné pendant 136 ans avec plusieurs sites associés à l’école. Arndt a déclaré qu’elle était préoccupée par le fonctionnement du programme en tant que financement basé sur des subventions pendant deux à trois ans. Elle l’a décrit comme ayant à «mendier» des ressources de financement.

“Chaque communauté doit le faire et en fonction de sa capacité à bien le faire, ou à le faire pour obtenir un peu de financement pour quelque chose que nous essayons de résoudre et qui a été causé par l’état même que nous devons demander de l’argent », dit-elle.

“C’est une atrocité que nous devions mendier un financement limité dans le temps pour défaire une histoire de destruction de disques.”

Supernant a des préoccupations similaires. Elle a dit qu’elle préférerait voir un programme gouvernemental qui fournit les fonds nécessaires de manière simple et efficace, sans limite de temps ni plafond de financement.

“La seule façon de savoir que ce travail est fait est lorsque les nations et les communautés disent que c’est fait”, a-t-elle déclaré.

“J’aimerais vraiment voir une approche qui consiste davantage à trouver ces réponses.”