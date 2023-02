Moins de la moitié des Américains soutiennent l’aide militaire à l’Ukraine

Seulement 48% des personnes interrogées dans un nouveau sondage AP sont d’accord avec la poursuite de l’envoi d’armes à Kiev

Près d’un an après le lancement de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine, de nombreux Américains s’opposent à la politique de leur gouvernement d’apporter une aide militaire et économique massive à Kiev, révèle mercredi un nouveau sondage.

Moins de la moitié des adultes américains sont toujours d’accord avec l’envoi d’armes en Ukraine, tandis qu’environ un sur quatre pense que Washington devrait continuer à jouer un “rôle majeur” dans le conflit, selon le sondage Associated Press-NORC. L’enquête, menée fin janvier, a révélé que 48% des Américains soutiennent la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine, contre 60% en mai, tandis que 29% s’y opposent et 22% ne sont pas sûrs.

De même, seulement 26 % des répondants au sondage disent que les États-Unis devraient avoir un “rôle majeur” dans le conflit russo-ukrainien, contre 32 % en mai. La majeure partie de ce soutien provient des démocrates. Seuls 17% des républicains souhaitent que Washington joue un rôle important dans le conflit, contre 40% des démocrates.

Une poignée de législateurs du GOP, dont les représentants Matt Gaetz de Floride et Thomas Massie de Virginie-Occidentale, ont appelé à l’arrêt de l’aide américaine à Kiev, arguant que la politique du président Joe Biden a accru le risque de guerre avec la Russie, épuisé les stocks d’armes américains et causé plus effusion de sang en prolongeant le conflit. Biden lui-même a averti en mars dernier que donner à l’Ukraine des armes offensives, telles que des chars et des avions, conduirait à la troisième guerre mondiale. Il a ensuite défendu un programme d’aide américain dont les approbations ont atteint 100 milliards de dollars.

Les Américains sont également de plus en plus réticents à soutenir la poursuite de l’aide économique à l’Ukraine, avec seulement 37 % d’approbation et 38 % d’opposition, selon le sondage AP-NORC. Les adultes américains étaient favorables à une telle aide par une marge de 44-32 en mai dernier.

Le soutien aux sanctions anti-russes est tombé à 63% contre 71% sur la même période. Le sondage a révélé que 59% des Américains pensent que limiter les dommages à l’économie américaine devrait être une plus grande priorité, contre 36% qui estiment qu’il est plus important de sanctionner la Russie aussi efficacement que possible. Lorsqu’un sondage AP-NORC a posé la même question en mars, les répondants ont donné la priorité à l’efficacité des sanctions plutôt qu’à la protection de l’économie américaine par une marge de 55-42.

Moins d’un Américain sur cinq (19 %) a “une bonne affaire” de confiance dans la capacité de Biden à gérer la crise. Même parmi les démocrates, seuls 40 % des répondants sont très confiants que le président saura gérer efficacement le conflit.