Moins de la moitié de la population britannique se dit chrétienne, selon les chiffres du recensement

La Grande-Bretagne devient moins chrétienne et moins blanche, selon les chiffres du recensement d’hier.

Moins de la moitié de la population se dit désormais chrétienne, selon le dernier instantané qui révèle le visage changeant de l’Angleterre et du Pays de Galles.

La composition religieuse du Royaume-Uni

Pendant ce temps, le nombre de personnes identifiant leur groupe ethnique comme blanc a diminué d’environ 500 000 depuis 2011 pour atteindre 48,7 millions, selon l’Office for National Statistics, qui effectue le recensement tous les dix ans.

Quelque 81,7% se sont décrits comme blancs le jour du recensement de 2021, contre 86%.

Parmi le groupe ethnique blanc, environ 74,4%, soit 44,4 millions, avaient leur groupe ethnique anglais, gallois, écossais, irlandais du Nord ou britannique.

Ce chiffre était en baisse par rapport à 80,5%, soit 45,1 millions.

Le polonais est resté l’identité la plus non britannique en 2021, suivi du roumain et de l’indien.

Le roumain avait été 16e en 2011 et a connu la plus forte augmentation non britannique, passant de 73 000 à 477 000.

L’étude a également montré que les Britanniques blancs sont désormais minoritaires dans les deux plus grandes villes d’Angleterre.

À Birmingham, il était tombé à 43 %, contre 52 % en 2011.

Londres est tombé à 37% contre 45%.

Les Britanniques blancs forment désormais une minorité dans 14 régions, y compris Leicester et Luton.

Un total de 37% – 22,2 millions – disent qu’ils ne sont pas religieux, un bond énorme par rapport aux 14,1 millions de 2001.

Le nombre de personnes s’identifiant comme musulmanes est passé de 2,7 millions (4,9 %) à 3,9 millions (6,5 %).

L’archevêque d’York, Mgr Stephen Cottrell, a déclaré que le pays avait “abandonné l’époque où de nombreuses personnes s’identifiaient presque automatiquement comme chrétiennes”.

Hier soir, le député conservateur David Morris a déclaré: “L’un des moteurs de la baisse du nombre de personnes s’identifiant comme chrétiennes ou décrivant leur groupe ethnique comme blanc a été la migration massive vers ce pays au cours des 20 dernières années environ.”