Moins de frayeurs, mais toujours de quoi sourire

Le démon métamorphe de Smile et de sa nouvelle suite, Smile 2, est comme un seigneur du mal sur Internet : il ne se contente pas de se régaler de la détresse de ses victimes déclenchées, il répond à ce sentiment avec un sourire moqueur, un emoji IRL de « tu peur mon frère ? malveillance. Le dormeur d’horreur impitoyablement nerveux de Parker Finn a présenté ce troll impie – un fantôme filou qui met fin à son hôte par un suicide macabre et involontaire, puis passe, à la manière d’un virus, à tous les témoins malchanceux. En cours de route, le monstre prend diverses formes humaines, toutes arborant un rictus mangeur de merde jusqu’aux oreilles. Il y a plutôt quelque chose sarcastique à propos de cette expression, n’est-ce pas ? « Ne vous inquiétez pas, soyez heureux », ricane-t-il face à la terreur croissante.

Si vous avez déjà ressenti une pression pour froncer les sourcils lors d’apparitions publiques, vous vous verrez peut-être un peu de vous-même dans ces sourires exagérés. Les circonstances émotionnelles que Smile 2 capte dans son miroir funhouse sont un peu moins pertinentes, du moins pour la plupart d’entre nous. Après tout, l’héroïne maudite de ce deuxième volet sanglant et fougueux, également écrit et réalisé par Finn, se trouve être une pop star aussi grande qu’Ariana. Pour elle, ce cruel rayon du Joker est le visage de la gloire – d’une machine industrielle exigeant qu’elle soit toujours allumée, d’un paparazzi disant toujours « fromage », de fans hurlants attachant leur propre joie à la sienne. Cette fois, le croque-mitaine peint en blanc nacré les inconvénients grotesques du rêve du showbiz. Parlez d’un angle de résonance à la fin d’un été dirigé par Sabrina Carpenter, Chappell Roan et Charli XCX.

La parfaitement nommée Skye Riley (Naomi Scott) attrape le sort d’automutilation après avoir atterri au premier rang pour la séance de maquillage époustouflante de son revendeur Vicodin avec un poids de fer. Le monstre a décroché le jackpot de la psyché chargée avec Skye. La star se remet encore d’un accident de voiture qui a failli mettre fin à sa vie et à sa carrière – une balade cokée qui a tué son copain star de cinéma et que Finn nous montre à travers d’horribles flashbacks cauchemardesques arrangés par le vieux Smiley. En plus de ses blessures et de sa sobriété retrouvée, Skye doit faire face à une mère de scène insistante (Rosemarie DeWitt, maintenant assez âgée pour jouer le rôle de parent d’une trentenaire – assez pour effrayer n’importe quelle vraie trentenaire qui la considère toujours comme l’épouse titulaire de Rachel Getting. Mariée), un gros bonnet exigeant d’un label (Raúl Castillo), et sa culpabilité à propos d’une amitié qu’elle a torpillée au cours de cette année de vie narcotique. Et bien sûr, il y a la pression d’une tournée de retour qui démarre dans quelques jours.

Les meilleurs moments de Smile 2 jouent sur le stress spécifique de la célébrité du monde de la musique. Il y a une superbe scène, à peine surnaturelle par nature, où Skye – la bouche enduite de rouge à lèvres rouge sang – doit prononcer des remarques encourageantes lors d’un événement caritatif, et alors que le téléprompteur se fige, elle se lance dans un discours impromptu inconfortablement honnête qui faire rougir Taylor Swift, soi-disant confessionnelle, d’embarras secondaire. Plus tôt, une rencontre avec un harceleur fou lors d’une rencontre nous a fait comprendre que le danger vient déjà avec le sourire lorsque vous avez un sommet à votre nom. En regardant le film, vous pourriez penser à Amy Winehouse une minute (le bien-être mental et physique de Skye est constamment prioritaire en dessous de ses obligations envers la machine), au nouveau et inconfortablement célèbre Roan la suivante.

Galerie Sourire 2

Finn garde l’horreur à la limite de la comédie noire, mêlant les chocs aux rires, comme il l’a fait dans l’original. La plus grande blague du premier film s’est faite au détriment de tout un mouvement de favoris des festivals de films thérapeutiquement métaphoriques, tous insistant sur le fait que le véritable monstre est le traumatisme. Smile a rendu cette notion éculée plutôt littérale, libérant une créature qui est fondamentalement le SSPT incarné. Mais il souriait aussi aux platitudes réconfortantes et aux fins heureuses de Babadouk clones, arrivant à la conclusion plutôt désolante que nous ne peut pas vraiment vaincu nos démons. En d’autres termes, Finn a créé une machine à cris multiplex grand public aussi impitoyable que sa goule souriante, tout en prouvant également qu’il n’y a aucune raison pour qu’un film d’horreur qui « parle vraiment de traumatisme » ne puisse pas aussi être effrayant comme l’enfer.

Smile 2 n’est pas aussi effrayant. Il y a beaucoup de secousses, y compris une coupe rapide vers un acte épouvantable de violence auto-infligée dont la brutalité cruelle rappelle un instant d’une fraction de seconde de l’une des influences les plus évidentes de Finn, L’anneau . Et il y a une séquence vraiment inspirée qui oppose Skye à une troupe de danseurs fantômes qui lancent une poursuite synchronisée dans son appartement chic, se glissant dans une nouvelle pose interprétative drôle et effrayante à chaque fois qu’elle détourne le regard. Mais les tactiques de peur semblent un peu épuisées, comme si Finn avait déjà réussi à extraire l’essentiel de la peur de cette prémisse. Peut-être que la routine du Cheshire Cat perd de son efficacité après une douzaine de variantes. Smile 2 abuse également des capacités hallucinatoires et de déformation de la réalité du méchant. Quand rien Nous voyons que l’on peut faire confiance, quand des pages entières de l’intrigue se résument à « tout n’était qu’un cauchemar », ce sont ceux d’entre nous dans le public qui commencent à se sentir secoués.

Les tactiques d’effroi semblent un peu épuisées.

Encore une fois, le film ne touche vraiment une corde sensible – et s’appuie sur le terrorisme émotionnel plus soutenu de son prédécesseur – lorsqu’il aborde l’anxiété d’une vie sous les projecteurs et les flashs, comme une version de Blumhouse de l’anime psychodramatique historique de Satoshi Kon. , Bleu parfait . Scott, qui est elle-même musicienne (elle interprète les jams de club Dua Lipa-ish du film), est férocement épuisée dans le rôle de Skye. C’est sa première performance charnue sur grand écran après qu’une star de cinéma se soit tournée vers un film à succès moins important comme le live-action de Disney. Aladdin et le redémarrage d’Elizabeth Banks de Les anges de Charlie et Finn se nourrit de son émotivité comme un parasite traumatisé avec un gros appétit.

L’actrice canalise-t-elle ses propres expériences dans le ventre de la bête hollywoodienne ? Elle chante un vieux classique dans Smile 2, celui sur la célébrité comme une malédiction. Ce qui a changé depuis l’écriture de cette chanson, c’est notre relation parasociale à la célébrité – un sujet abordé par une fin non moins méchamment satisfaisante tant elle devient inévitable. Tous, sauf les plus sensibles, verront le coin de leur bouche se courber.