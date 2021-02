Et si la vaccination offre de nouvelles promesses, il y a de nouvelles inquiétudes concernant des variantes plus contagieuses ainsi qu’un calendrier de plusieurs mois pour le déploiement des vaccins auprès du grand public.

Mais les perceuses et autres équipements électriques, y compris les détartreurs à ultrasons et les aéropolisseurs, peuvent produire des gouttelettes en suspension ou des aérosols susceptibles de pendre dans l’air, potentiellement porteurs du coronavirus, ce qui pourrait mettre en danger les patients et les membres du personnel.

Sans aucun doute, la dentisterie fait partie des professions de la santé les plus intimes. Les patients doivent garder la bouche grande ouverte pendant que les dentistes et les hygiénistes fouinent à l’intérieur avec des miroirs, des détartreurs, des sondes et, jusqu’à récemment, des perceuses.

Les dentistes et les hygiénistes se protègent généralement avec des écrans faciaux, des masques, des blouses, des gants et des couvre-cheveux ressemblant à des bonnets de douche. Ils ont mis de côté les équipements électriques crachant les aérosols; Les hygiénistes utilisent plutôt des outils manuels traditionnels pour éliminer la plaque et le tartre des patients.

Dans le cadre des nouvelles pratiques, les patients sont généralement appelés quelques jours avant les visites et on leur demande s’ils présentent des symptômes de coronavirus. On leur demandera peut-être d’attendre dans leur voiture jusqu’à ce qu’ils puissent être vus. Leurs températures peuvent être prises avant d’entrer dans un cabinet dentaire, et ils doivent porter des masques, sauf pendant le traitement, toutes mesures recommandées par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les cabinets dentaires ont également un aspect différent maintenant. De nombreux dentistes n’autorisent qu’un seul patient à la fois. Chez Exceptional Dentistry de Staten Island à New York, la zone d’attente est dépourvue de magazines et des écrans en plexiglas ont été installés à la réception, a déclaré le Dr Craig Ratner, propriétaire du bureau dans le quartier de Tottenville.

Et les visites peuvent durer plus longtemps, car le détartrage à la main est plus laborieux que l’application de détartreurs à ultrasons et parce que certains patients ont accumulé du tartre, des taches et de la plaque dentaire sur leurs dents après avoir retardé leurs visites régulières en raison de la pandémie, a déclaré le Dr Ratner.