Moins de demande, plus d’options donnent de l’espoir au marché du logement de l’Okanagan

Les gens autour de l’Okanagan reçoivent maintenant leur évaluation de la Colombie-Britannique pour leurs propriétés.

La région a connu une augmentation majoritaire de son évaluation au cours de la dernière année, y compris Kelowna où elle a augmenté de 14 %.

L’agent immobilier Lyndi Chuickshank dit que l’on s’attend généralement à ce que les valeurs d’évaluation augmentent lorsque les valeurs marchandes augmentent et qu’il est important de comprendre la différence entre les deux.

“Ce qui est vraiment important pour un consommateur de comprendre, c’est la différence entre une valeur estimée et une valeur marchande”, a déclaré Chuickshank.

Dans des marchés comme l’Okanagan, les gens voient une valeur marchande supérieure à la valeur imposable, mais dans un marché en déclin, la valeur imposable est généralement plus élevée. Cela s’est produit quelque part en 2008-09.

“Parfois, nous ne voyons aucune augmentation, certaines années, nous pouvons voir une diminution”, a déclaré Chuickshank. “Il est difficile de dire ce que serait une moyenne car cela dépend vraiment du marché.”

À l’heure actuelle, de nombreux facteurs différents sont inclus dans ce qui fait grimper les prix.

“Je crois que la raison pour laquelle nous avons vu une augmentation de la demande vient certainement d’une augmentation du nombre de personnes cherchant à vivre différemment”, a déclaré Chuickshank. “Nous savons, sur la base de notre suivi, d’où viennent nos acheteurs au cours de l’année dernière. De nombreuses personnes ont fait des choix de vie pour déménager à l’intérieur de la Colombie-Britannique, plus précisément dans l’Okanagan. On pense que la qualité de vie de nombreuses personnes est meilleure lorsqu’elles vivent dans de petites communautés.

En raison de la pandémie, lorsque les gens ont commencé à avoir la possibilité de travailler à domicile, les gens ont décidé de déménager dans des endroits mieux adaptés pour eux tout en pouvant conserver le même emploi.

« Vancouver est un théâtre principal d’où viennent les gens pour l’intérieur. Lorsque les prix augmentent là-bas, nous avons certainement tendance à les voir augmenter ici », a déclaré Chuickshank. “Je pense que le facteur sous-jacent est le nombre de personnes qui ont cherché à déménager dans l’Okanagan, c’était un nombre sans précédent pour nous.”

La différence entre la valeur imposable et la valeur marchande est que les gouvernements locaux utilisent la valeur imposable pour déterminer les impôts des personnes, car les gens sont imposés sur la valeur imposable alors que la valeur marchande est liée à la demande.

La tarification n’affecte pas seulement le marché du logement en ce qui concerne l’achat, mais également le marché de la location.

“La demande de propriétés locatives dans l’Okanagan a toujours été extrêmement élevée”, a déclaré Chuickshank. « Nous avons tendance à voir un inventaire ou une disponibilité très faible pour les propriétés locatives, et c’est un défi permanent auquel tous les gouvernements locaux sont confrontés, pas seulement dans la région de Kelowna. Ce que nous devons voir, c’est que davantage de logements locatifs soient construits et deviennent disponibles pour ceux qui ne peuvent pas ou ne choisissent pas d’acheter.

L’un des facteurs des évaluations de la Colombie-Britannique est qu’elles sortent au début de l’année, mais les propriétés sont évaluées et évaluées en fonction du 1er juillet de l’année précédente. Lorsque les derniers chiffres publiés montrent des augmentations dans l’Okanagan, Chuickshank a déclaré que les prix des logements avaient en fait commencé à se stabiliser au cours de la seconde moitié de 2022, ce qui n’est pas documenté dans l’évaluation. Elle a dit que c’est parce que nous commençons à voir la demande de logements diminuer et la disponibilité de logements augmenter.

“Lorsque ces évaluations ont été effectuées, nous constations toujours des augmentations de prix, où peu de temps après, nous avons commencé à voir un assouplissement du marché et les prix ont commencé à baisser un peu”, a déclaré Chuickshank.

Elle a ajouté que cette tendance devrait se poursuivre dans l’ensemble de l’Okanagan.

“Nous nous attendons à ce que la stabilisation se poursuive”, a déclaré Chuickshank. “Je pense que le nombre d’acheteurs que nous voyons encore sur le marché, ce nombre est toujours fort. Il s’est stabilisé par rapport à ce qui était un sommet historique, mais était toujours assis dans un marché relativement sain. Le plus, c’est que nous avons commencé à voir plus d’inventaire sur le marché et je pense que nous continuerons à le faire. L’un des défis, c’est que lorsque les stocks sont si serrés, ce que nous disons, c’est que les gens sont très réticents à ne serait-ce que mettre leur maison sur le marché parce qu’ils craignaient de ne pas pouvoir trouver une maison où aller. Nous nous attendons à ce que l’abordabilité de l’achat d’une maison continue d’être un facteur prédominant et déterminant pour de nombreuses personnes au cours des mois à venir, car l’abordabilité d’une maison a radicalement changé en raison de l’augmentation des taux d’intérêt.

