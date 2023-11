Moins de cas signalés mais le covid19 se cache toujours

Nouvelles

Paula Lindo







–

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas de covid19 dans le TT était de un au 28 octobre et inférieure à dix depuis le 20 août.

Cependant, tous les cas ne sont pas enregistrés car les gens effectuent des tests à domicile, voire aucun.

Ce manque de surveillance cohérente inquiète les agences mondiales qui tentent de suivre les nouveaux variants et effets.

Newsday a demandé à plusieurs personnes si elles prenaient toujours des précautions contre le covid19. La plupart ont déclaré qu’ils continuaient à se laver et à se désinfecter les mains fréquemment, mais qu’ils n’avaient pris aucune autre précaution.

Une personne a déclaré qu’il portait un masque au travail parce que son fils lui attrapait constamment un rhume à l’école.

« Cela m’aide à mieux respirer au travail car il fait très froid là où je travaille, donc lorsque je le porte dans la climatisation, il garde mon visage au chaud. Je me lave les mains et je les désinfecte, mais pas trop.

Une autre femme a déclaré qu’elle travaillait à domicile et essayait de limiter ses interactions avec le public.

«Je porte des masques lorsque je vais à la station-service et à l’épicerie. Je vais aussi à des cours du soir et récemment à un spectacle de théâtre et je ne vois personne d’autre porter des masques.

Un autre homme a déclaré qu’il avait un masque dans sa voiture qu’il porterait s’il entendait quelqu’un tousser. Il a déclaré qu’il s’aspergeait également souvent les mains d’alcool à friction.

Les pharmacies ont déclaré avoir constaté une baisse du nombre de masques, de désinfectants pour les mains et de kits de test à domicile achetés par les clients.

Chez Bhagan’s Drugs à Port of Spain, le réceptionniste a déclaré que les gens venaient toujours chercher des masques, mais pas de kits de test, et qu’il y avait eu une baisse par rapport à la même période l’année dernière. À la pharmacie Longdendville de Longdenville, des masques et des désinfectants pour les mains étaient toujours vendus, mais moins de kits de test.

Chez SRS Drugs à Arima, le pharmacien a déclaré que très peu de masques étaient vendus, et à la Health Corner Pharmacy de Sangre Grande, la réceptionniste a déclaré que les gens n’achèteraient des masques qu’occasionnellement, tandis que les tests à domicile étaient achetés « une fois par lune bleue ».

Le pharmacien de Ralph’s Pharmacy, Penal, a déclaré que le personnel portait toujours des masques, mais pas la plupart des clients.

« Le Covid19 continue de sévir, même si beaucoup de gens n’agissent pas comme ça et entrent dans la pharmacie sans masque. Nous vendons toujours des masques et du désinfectant, mais pas autant que lorsque le covid19 est arrivé pour la première fois.

Les centres de dépistage privés ont signalé une diminution du nombre de personnes venant se faire dépister. Le laboratoire Renand de St James a déclaré que très peu de personnes viennent passer des tests covid19. Parmi ceux-ci, plus de personnes optent pour les tests antigéniques que pour les tests PCR. Il a déclaré que les entreprises n’envoyaient plus leurs employés subir des tests covid19 avant qu’ils ne soient autorisés à retourner au travail. Le laboratoire a déclaré qu’il était toujours tenu de signaler les tests positifs au ministère de la Santé.

Newsday a tenté de savoir si des tests étaient disponibles dans les établissements de santé publics, mais sans succès. Début août, le ministère a levé l’obligation de porter des masques dans les établissements de santé publics et les hôpitaux. Certains établissements de santé privés exigent toujours que les patients portent un masque.

Certaines innovations introduites dans la fonction publique pendant la pandémie subsistent, parmi lesquelles l’introduction de systèmes de rendez-vous pour les personnes ayant besoin d’accéder à certains services.

Depuis novembre, certains établissements qui nécessitent encore une nomination comprennent le Conseil d’assurance nationale, le département de l’immigration/des passeports, le ministère du Procureur général et des affaires juridiques (pour l’enregistrement des naissances), la Division des licences et l’obtention d’un certificat de moralité de la police, entre autres.

Au Centre des sciences médico-légales de St James, les corps sont toujours frottis avant que les autopsies ne soient pratiquées.

Nouvelle variante liée au récent pic

Les données du ministère de la Santé ont révélé qu’il y a eu 6 066 cas confirmés de covid19 entre janvier et le 28 octobre, soit 3,1 % du total de 192 262 cas confirmés du 12 mars 2020 au 28 octobre.

De même, les 133 décès dus au covid19 entre janvier et le 28 octobre représentaient 3,0 % des 4 419 décès du 12 mars 2020 au 28 octobre.

Entre juin et octobre, le nombre hebdomadaire le plus élevé de nouveaux cas confirmés était de 72 au cours de la troisième semaine d’août. Il y a eu 190 cas en août, 115 en septembre, 112 en juillet, 70 en juin et 54 jusqu’au 28 octobre.

Le ministère de la Santé a déclaré que la variante intéressante EG.5.1.1 était peut-être responsable de l’augmentation des cas de covid19 en juillet et août. Six décès ont été enregistrés en août, dont aucun en juillet.

Le Dr Aruna Ramcharitar Maharaj, qui dirige un cabinet privé à Curepe, près de l’UWI St Augustine, a déclaré début septembre qu’elle avait constaté une augmentation des cas de covid chez ses patients.

“Sur la base des statistiques de mon cabinet privé, je dirais que le covid19 est à nouveau en hausse.”

Elle a déclaré que certains des symptômes qu’elle avait observés étaient des maux de tête sévères, un écoulement nasal, une congestion, de la fièvre et un malaise général, une seule personne ayant jusqu’à présent perdu le goût et l’odorat.

“Mais les gens continuent de venir et de dire ‘Doc, mes sinus sont enflammés’, oubliant que c’est la forme la plus courante de présentation du covid19.”

Un symptôme rare du covid19 est la conjonctivite ou œil rouge/rose. Des études indiquent qu’un à trois pour cent des personnes atteintes de covid19 pourraient développer une conjonctivite.

En août, le ministère de la Santé a noté une augmentation des cas de conjonctivite sur la base des rapports de santé publique.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il y avait dix personnes hospitalisées avec le covid19 jusqu’au 28 octobre, mais il s’agissait de cas fortuits, ce qui signifie qu’ils ont été admis pour d’autres problèmes, et ont été testés et déclarés positifs au covid19 au cours du processus d’admission. Cela s’appliquait aux hôpitaux des systèmes de santé parallèles et hybrides, qui incluent l’hôpital Couva.

La clinique Long Covid d’Arima est opérationnelle de manière constante depuis avril 2021. Le ministère de la Santé a déclaré qu’entre avril et décembre 2021, il y avait 86 nouveaux patients et 208 visites.

En 2022, il y a eu 285 nouveaux patients et 450 visites, et en 2023 jusqu’au 28 octobre, il y a eu 67 nouveaux patients et 303 visites.

La responsable des communications du ministère, Shemelle Paradice, en réponse aux questions de Newsday, a déclaré : « Il y a eu une baisse significative de la demande pour la clinique. Cela reflète potentiellement la réduction des complications liées au covid19 à mesure que nous sortons de la pandémie. À l’heure actuelle, le sous-ensemble de patients qui se présentent sont principalement dus à des symptômes pulmonaires (respiratoires), notamment des difficultés respiratoires, un essoufflement et une toux. D’autres plaintes fréquemment constatées sont des douleurs thoraciques non spécifiques et une fatigue chronique.

Des scientifiques indiens et américains ont examiné six études portant sur plus de 12 millions de patients et ont démontré un lien étroit entre le covid19 et des risques élevés d’événements thromboemboliques cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Le risque de ces événements est évident dans des conditions telles que les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux et les arythmies cardiaques. L’analyse a été publiée sur MedRXiv, un serveur de pré-impression destiné aux services de santé, et n’a pas encore été évaluée par des pairs.

OPS : Ne baissez pas la garde

L’Agence de santé publique des Caraïbes (Carpha) a déclaré qu’elle continue de procéder au séquençage génétique des échantillons reçus de ses États membres qui ont été testés positifs au covid19.

Dans une déclaration à Newsday, Carpha a déclaré que les variantes les plus répandues parmi les échantillons génomiquement séquencés étaient des mutations de la variante omicron, notamment BA.4.6, BQ.1.1, XBB.1.5 et XBB.1.16.

Il a déclaré qu’il intégrait désormais la surveillance du covid19 dans la surveillance de routine des infections respiratoires aiguës sévères/infections respiratoires aiguës et qu’il continuait à travailler avec les États membres pour obtenir des données sur les hospitalisations et les décès et sur le covid19 de longue durée.

Carpha a déclaré qu’à l’échelle mondiale, EG.5 et BA.2.86 sont les variantes les plus récentes observées dans plusieurs pays, mais qu’à l’heure actuelle, aucune ne semble montrer de changements dans la gravité de la maladie chez les personnes infectées.

Certains pays continuent de maintenir leur surveillance du covid19 séparément, tandis que d’autres l’ont intégrée à leurs activités de surveillance de routine. À l’heure actuelle, les informations et les recherches sur la surveillance des covids de longue durée sont moins disponibles car des études sont toujours en cours et en cours de développement.

Il a déclaré que même si l’Organisation mondiale de la santé met toujours à jour son tableau de bord covid19, de nombreux pays ne communiquent plus par le biais de communications officielles et très peu de pays des Caraïbes ont noté de nouveaux cas sur le tableau de bord au cours des derniers mois.

L’agence a noté que les précautions précédemment mises en œuvre ne sont plus exigées par ses États membres, et a encouragé le recours à des interventions non pharmaceutiques (telles que le lavage des mains et la distanciation sociale) pour la prévention des maladies transmissibles et promeut la vaccination avec la mise à jour de l’OMS. vaccins covid19 approuvés.

Le directeur de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Dr Jarbas Barbosa, a déclaré : « Même si nous sommes sortis de la pandémie de covid19, nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous devons saisir cette opportunité pour accélérer les mesures visant à récupérer les gains perdus en matière de santé publique et à accroître la résilience de nos systèmes de santé.

Il a fait cette déclaration à l’issue du 60e Conseil directeur de l’organisation, du 25 au 28 septembre. Il a déclaré qu’il était important que les pays renforcent leur préparation et leur réponse aux futures pandémies et urgences de santé publique.

L’OPS a déclaré que les autorités sanitaires ont également discuté des efforts visant à améliorer la prévention, la préparation et la réponse à la pandémie. Au cours de la session, l’OPS a présenté une série de recommandations basées sur l’évaluation externe de la réponse de l’organisation à la pandémie, notamment le renforcement des mécanismes de financement et la capitalisation des nouvelles technologies.

OMS : Tendances inquiétantes à l’approche de l’hiver

« Le Covid19 n’est peut-être plus la crise aiguë d’il y a deux ans, mais cela ne signifie pas que nous pouvons l’ignorer. »

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Ghebreyesus, a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse le 27 septembre, affirmant que le covid19 continue d’affecter des personnes dans le monde entier, provoquant des maladies graves, des hospitalisations et des décès.

Ghebreyesus a déclaré qu’il y avait toujours des tendances inquiétantes en matière de covid19 avant la saison hivernale dans le nord…