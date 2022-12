Moins de 9% des électeurs se sont rendus aux élections en Tunisie | Nouvelles du monde

Seuls 8,8% des électeurs tunisiens ont participé aux élections de samedi dans un contexte de colère persistante contre le président Kais Saied.

M. Saied, arrivé au pouvoir en 2019, a fait l’objet de critiques après la fermeture du parlement précédent l’année dernière et changer la constitution pour qu’il puisse gouverner par décret.

Il affirme que ces mesures sauveront la Tunisie de la paralysie politique et l’aideront à résoudre les problèmes économiques.

Mais les partis d’opposition ont boycotté le scrutin, après avoir accusé le président d’un coup d’État après avoir diminué leur rôle dans la démocratie.

Ils ont exigé sa démission, certains appelant le public à protester contre son pouvoir, mais il y a une fragmentation entre les partis, ce qui rend leur organisation plus difficile.

Le scrutin de samedi a eu lieu 12 ans jour pour jour après que le vendeur de rue Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu lors d’un acte de protestation, déclencher le printemps arabe et apporter la démocratie en Tunisie.

Mais les actions de M. Saied et le manque d’opposition cohérente ont jeté une ombre de doute sur le système en place.

Un homme, Abdl Hamid Naji, qui était assis à côté d’un bureau de vote samedi, a déclaré : « Pourquoi devrais-je voter ? Je ne suis pas convaincu par cette élection.

“Lors des élections précédentes, j’étais le premier arrivé… mais maintenant je ne suis plus intéressé.”

“Modeste, mais pas honteux”

Selon les journalistes sur le terrain, le public se concentre sur l’économie – qui a reculé de plus de 8 % pendant la pandémie de COVID et a connu une reprise très lente.

Certains aliments et médicaments de base ne sont plus disponibles et de plus en plus de personnes tentent de

traversées pour tenter de repartir en Europe.

Le chef de la commission électorale tunisienne, Farouk Bouasker, a qualifié la participation de samedi de “modeste mais pas honteuse”, blâmant un nouveau système de vote et un manque de campagne électorale rémunérée.

Image:

Mohammed Bouazizi est représenté sur la façade de l’immeuble de la poste à Sidi Bouzid



I Watch, une organisation non gouvernementale de surveillance formée après la révolution de 2011, a blâmé le nouveau parlement, qui, selon elle, a été “vidé de tous pouvoirs”.

En raison du boycott des principaux partis d’opposition, 1 058 candidats au total, dont seulement 120 femmes, briguaient 161 sièges.

Pour 10 de ces sièges, il n’y avait qu’un seul candidat.

Et sept autres élus par des électeurs expatriés n’avaient aucun candidat en lice.