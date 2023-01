Moins de 80 $ de différence entre les loyers, les prix des prêts hypothécaires à Kelowna sont les plus bas au Canada

Partout au pays, les propriétaires dépensent près de 300 $ de plus en frais d’habitation par mois que les locataires – bien que la moyenne contraste fortement avec celle de Kelowna.

Selon le site Web d’étude immobilière Point2, les propriétaires de Kelowna ne paient en moyenne que 78 $ par mois que les locataires de Kelowna, le plus petit écart entre les deux dans toutes les grandes villes du Canada.

Le propriétaire moyen de la ville paie 1 614 $ pour un logement, tandis que les locataires sont assis à 1 536 $.

“Au-delà des moyens financiers, le choix de posséder ou de louer peut être réduit à des avantages et des inconvénients”, a déclaré Alexandra Ciuntu, analyste chez Point2. « Louer signifie moins de responsabilité, tandis que posséder est un investissement à long terme ; louer peut signifier la liberté, tandis que posséder peut apporter la stabilité. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas contourner les moyens financiers, qui prennent souvent la décision à notre place.

Richmond, en Colombie-Britannique, s’est classé troisième sur la liste des plus petits écarts, avec une différence de 122 $.

Surrey était parmi les plus élevés du pays en termes de propriétaires payant plus que les locataires, payant en moyenne 2 018 $ par mois contre 1 434 $ pour les locataires – une différence de 584 $.

Pour déterminer les coûts d’habitation, le recensement a principalement tenu compte des loyers des locataires et des frais d’hypothèque, d’impôt foncier et de copropriété des propriétaires.

