Moins de 7 % des enfants canadiens de 5 ans et moins ont reçu un vaccin contre la COVID

Cela fait plus de quatre mois que Santé Canada a approuvé le premier Vaccin COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans mais l’adoption nationale a été faible.

La derniers chiffres de l’Agence de la santé publique du Canada montrent qu’au 9 octobre, 6,5 % des enfants de moins de cinq ans avaient reçu une dose de vaccin, tandis qu’un pour cent en avait reçu deux.

En comparaison, 86,9 % des Canadiens de cinq ans et plus ont reçu une dose, tandis que 84,2 % ont reçu deux doses.

“La couverture de la vaccination COVID pour les enfants de moins de cinq ans est assez étonnamment faible”, a déclaré Shannon MacDonald, professeure de sciences infirmières à l’Université de l’Alberta qui dirige l’équipe de recherche appliquée sur l’immunisation de l’université.

MacDonald a déclaré que les parents avaient des approches différentes envers leurs enfants plus âgés que leurs jeunes enfants.

Nicholas Ruder et sa fille, Caroline, 3 ans, sont vus ici le 12 août alors que la petite fille reçoit un vaccin COVID-19 approuvé pour les enfants âgés de six mois à cinq ans. Moins de sept pour cent des enfants de ce groupe d’âge ont reçu une dose du vaccin, tandis que seulement un pour cent ont reçu les deux injections. (Sabah Rahman/CBC)

“Un choix parental”

“Nous avons vu qu’avec les vaccins COVID, ce que vous êtes prêt à faire avec un enfant de 12 ans est différent de ce que vous êtes prêt à faire avec un enfant de cinq ans, [and that’s] différent d’un enfant de deux ans », a-t-elle dit.

“C’est en partie autour d’un choix parental.”

MacDonald a déclaré que l’accès joue également un rôle, notant que les vaccinations ont été déployées à travers le pays en fonction de l’âge, ce qui signifie que les familles ont peut-être déjà effectué plusieurs voyages dans les cliniques.

Au Canada, dit-elle, le recours aux vaccinations infantiles de routine est “généralement d’environ 80% et plus” – mais la vaccination contre le COVID-19 peut être considérée comme différente parce qu’elle est nouvelle.

“Cela n’existe pas; les parents sont peut-être un peu préoccupés par l’image à long terme de ce à quoi cela ressemblera”, a-t-elle déclaré. “Les comportements et les attitudes des parents sont très différents autour de la vaccination COVID.”

Bien que les mesures de santé publique aient été abandonnées dans tout le pays, la pandémie n’est pas terminée. Mais les responsables de la santé à travers le Canada ont déclaré qu’il était clair que la perception de la pandémie par de nombreuses personnes avait changé.

Shannon MacDonald est professeure de sciences infirmières à l’Université de l’Alberta. Elle a déclaré que les parents avaient parfois des inquiétudes différentes quant à la vaccination des jeunes enfants par rapport à leurs aînés. (Trevor Wilson/CBC)

Un sentiment de complaisance

Les vaccins pour les enfants de moins de cinq ans “ont été déployés plus tard, à un moment de la pandémie où je pense que les Canadiens, en général, ne voient pas autant la COVID-19 comme une menace, que ce soit pour les enfants eux-mêmes ou pour la population en général”, a déclaré Dr Jesse Papenburg, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Et si d’autres membres de la famille souffrant de maladies à haut risque ont déjà reçu leurs vaccins ou leurs rappels, a déclaré Papenburg, les parents peuvent maintenant croire qu’il est moins nécessaire de faire vacciner leurs enfants.

Mais alors que les enfants courent moins de risques de développer une maladie grave à cause du COVID que d’autres, certains éprouvent encore des complications – et cela peut être au hasard, a déclaré le spécialiste.

“Il est difficile de prédire lesquels nécessiteront une hospitalisation, lesquels pourraient être plus compliqués, car la plupart des enfants hospitalisés avec Omicron n’ont en fait aucun facteur de risque sous-jacent.”

Pas question pour certains parents

Pour Alyssa Paterson, il n’a jamais été question de faire vacciner ou non sa fille Avery, âgée de deux ans.

“Nous avons toujours su que nous allions le faire”, a déclaré Paterson. “Nous avons reçu tous ses autres vaccins. Je suis beaucoup de scientifiques en ligne – tous ont vacciné leurs enfants.”

Alyssa Paterson tient son Avery, deux ans, dans une cour de récréation d’Edmonton. Avery a été vacciné contre le COVID plus tôt cette année. (Julia Wong/CBC)

Depuis qu’elle a vacciné Avery, Paterson se sent plus à l’aise de faire participer sa fille à des activités comme la natation et la gymnastique près de la maison familiale à Edmonton.

Elle a dit qu’elle peut comprendre pourquoi les parents peuvent être nerveux ou hésitants à propos du vaccin, mais elle les encourage à regarder la science derrière cela.

“Chaque parent veut juste protéger son enfant et chacun fait de son mieux et prend les décisions qu’il juge appropriées pour lui et sa famille.”

En route vers l’hiver

À mesure que les températures baissent et que les vacances approchent, de plus en plus de personnes se rendront à l’intérieur, et Papenburg a déclaré que les familles devraient envisager de faire vacciner tout le monde.

“Plus il y a de personnes dans ce ménage qui ont été vaccinées avec la série primaire ou qui ont eu un vaccin de rappel récent… cela aidera également à réduire le risque de transmission au sein du ménage”, a-t-il déclaré.

Un nombre croissant de les enfants ont contracté des virus respiratoires cet automne, et les médecins disent que le vaccin COVID-19 pourrait fournir au groupe d’âge le plus jeune une ligne de défense supplémentaire.

“Ce groupe est un groupe où nous savons qu’il y a beaucoup de transmission … de tous les virus en ce moment”, a déclaré le Dr Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta.

“Améliorer toute protection contre les expositions continues dans les établissements de soins dans les familles est vraiment très précieux.”

Et à mesure que les variantes évoluent, la vaccination préalable pourrait offrir un certain degré de protection, en particulier en cas de maladie grave et d’hospitalisation, selon Papenburg.

“Je pense que notre plus grande préoccupation est que, s’il y a une autre variante, serons-nous prêts et notre population pédiatrique sera-t-elle protégée de la manière la plus adéquate possible?”