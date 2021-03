Publicité

Plus de quatre personnes âgées noires sur 10 en Angleterre n’ont pas eu leur vaccin contre le coronavirus, selon les chiffres officiels dans la première ventilation majeure des taux de piqûres chez les minorités ethniques.

Un rapport publié aujourd’hui par le Bureau des statistiques nationales a révélé que seulement 58,8% des Britanniques noirs africains âgés de plus de 70 ans avaient reçu au moins une dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca avant le 11 mars.

L’ONS a déclaré qu’à l’échelle nationale, le taux de participation chez les plus de 70 ans était de 90,2% lorsque tous les groupes ethniques étaient inclus, avec des taux les plus élevés parmi les Blancs (91,3%) et les Indiens (86,2%).

Après les Britanniques noirs africains, les taux les plus faibles ont été enregistrés dans les Caraïbes noires (68,7%), les Bangladais (72,7%) et les Pakistanais (74%). Le rapport incluait presque tous les plus de 70 ans qui sont allés faire leur jab en Angleterre.

Il a également révélé que les musulmans étaient le groupe religieux le moins susceptible de se faire vacciner, avec seulement 72,3% des plus de 70 ans en recevant un jusqu’à présent, suivis des bouddhistes (78,1%).

Les personnes handicapées étaient également légèrement moins susceptibles d’avoir été vaccinées que les personnes en bonne santé du même âge. Les raisons ne sont pas totalement claires.

Ben Humberstone, responsable de l’analyse de la santé et des événements de la vie à l’ONS, a déclaré: « Les taux de vaccination sont nettement inférieurs dans certains groupes, en particulier parmi les personnes s’identifiant comme étant des Noirs africains et des Noirs des Caraïbes, celles s’identifiant comme musulmanes et les personnes handicapées. Ces différences subsistent après prise en compte de la géographie, des conditions de santé sous-jacentes et de certains indicateurs d’inégalité socio-économique ».

L’hésitation au jab chez les Noirs, les Asiatiques et les minorités ethniques (BAME) a ​​été un thème tout au long du déploiement, avec des barrières linguistiques, une méfiance à l’égard du gouvernement et la désinformation en ligne qui alimentent le scepticisme.

Le gouvernement a lancé le mois dernier un blitz publicitaire pour s’attaquer au problème, craignant que les taux ne deviennent encore plus pauvres à mesure que le programme se déplace vers les jeunes qui sont moins vulnérables à Covid mais qui continuent de le répandre.

L’ONS a calculé que les Britanniques noirs étaient jusqu’à sept fois moins susceptibles d’obtenir le coup que leurs pairs blancs

Les personnes vivant dans les zones les plus riches étaient plus susceptibles d’avoir reçu leur vaccin Covid que celles des zones les plus défavorisées.

Les ministres travaillent avec plus de 50 chaînes de télévision et stations de radio appartenant à des minorités ethniques qui diffusent dans 13 langues différentes pour lutter contre la désinformation anti-vaxx.

Plus de 90 confessions, réseaux de prestataires de soins de santé, influenceurs et experts de diverses communautés ont été recrutés pour organiser des questions et réponses afin de répondre aux préoccupations des gens concernant le vaccin Covid-19.

Les responsables travaillent également avec le BBC World Service pour produire des vidéos sur des questions clés de groupes sud-asiatiques en ourdou, en punjabi, en tamoul, en gujarati et en Sylheti.

Le rapport de l’ONS a lié les données vaccinales du Service national de gestion de la vaccination (NIMS) et ses propres statistiques basées sur les chiffres du NHS pour estimer les taux de vaccination dans différents groupes. Il comprenait 94% des millions de personnes âgées qui ont été invitées pour leurs coups avant le 11 mars.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la désinformation sur la fertilité et les coups suscitait l’hésitation.

Il a révélé que les groupes de discussion du gouvernement et les sondages avaient montré une grande partie de la méfiance envers les coups centrés sur les «problèmes de fertilité».

S’adressant à la Commission des femmes et des égalités de la Chambre des communes, il a ajouté que le problème «se révélait malheureusement assez puissant» tant chez les hommes que chez les femmes.

M. Zahawi a admis que les données sur les taux spécifiques d’hésitation et de refus de la vaccination n’étaient pas centralisées, ce qui signifie que le nombre exact de personnes qui refusaient la vaccination n’était pas connu. Les ministres se fondaient auparavant sur des enquêtes pour estimer l’ampleur du problème.