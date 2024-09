Moins de 400 ménages rejettent l’accord de 600 millions de dollars pour le déraillement d’un train dans l’Ohio

Très peu de personnes qui vivent à proximité Palestine orientale, Ohiodéraillement de train opté pour un Règlement d’un recours collectif de 600 millions de dollars Malgré les réserves des résidents quant à savoir si l’accord offre suffisamment, les avocats estiment que l’accord devrait être approuvé plus tard ce mois-ci.

Les avocats qui ont négocié l’accord avec Norfolk Southern au nom de toutes les personnes touchées par la catastrophe Déraillement de février 2023 a déclaré que seulement 370 ménages et 47 entreprises dans un rayon de 32 kilomètres autour du déraillement ont choisi de ne pas bénéficier des paiements pour dommages matériels.

Cela ne concerne que 82 ménages résidant dans un rayon de 3,2 kilomètres du lieu de l’accident, à qui l’on avait promis 70 000 dollars pour les dommages matériels. Les personnes qui vivaient à la limite de la zone ne recevront que quelques centaines de dollars si un juge fédéral approuve le règlement à l’issue d’une audience le 25 septembre.

Au total, 54 925 demandes ont été déposées la semaine dernière, et ce nombre devrait être proche du total final, car la date limite pour soumettre les formulaires était le 22 août.

« Il est extrêmement satisfaisant que cette communauté soutienne massivement cet accord », ont déclaré les avocats des plaignants dans un communiqué. « Ce résultat n’aurait pas été possible sans leur détermination à tenir Norfolk Southern responsable. »

Un paiement séparé de jusqu’à 25 000 $ La loi sur les dommages corporels a été plus controversée, car les habitants ont été obligés de renoncer à tout droit de poursuivre en justice s’ils développaient un cancer ou d’autres maladies graves. Mais 97 % des habitants de la Palestine orientale ont quand même signé cette loi.

Certains habitants se plaignent du fait que même si les avocats ont déclaré que ce règlement était plus important que tout autre règlement pour déraillement, les paiements ne suffisent toujours pas à les dédommager de toutes leurs souffrances. Beaucoup de gens n’apprécient pas le fait que les paiements d’aide qu’ils ont reçus de la part de la compagnie ferroviaire soient déduits de tout règlement qu’ils recevront en fin de compte.

L’une des principales préoccupations de ceux qui s’opposent à l’accord est que la contamination laissée par les produits chimiques dangereux déversés et brûlés après l’accident ferroviaire pourrait être pire qu’ils ne le pensent. a déposé une requête demandant au juge d’ordonner aux avocats de divulguer tous les tests effectués par leur expert dans la communauté.

Les avocats du plaignant ont déclaré dans leur requête qu’ils ne pouvaient pas divulguer ces tests car cela contreviendrait aux termes de l’accord. Ils ont tenté de rassurer la communauté en affirmant qu’ils avaient effectué des recherches approfondies pour s’assurer que l’accord était adéquat en interrogeant quelque 70 personnes et en examinant près de 1,35 million de pages de documents.

UN règlement fédéral distinct Un accord entre le gouvernement et le chemin de fer garantira que Norfolk Southern paiera le nettoyage qui est toujours en cours et le suivi médical à long terme des résidents et les tests des eaux souterraines.

Le Bureau national de la sécurité des transports confirmé début de l’été, le déraillement a été causé par un roulement de roue surchauffé qui n’a pas été détecté à temps par les détecteurs de voie. Les enquêteurs ont également déclaré avoir déterminé que les autorités n’avaient jamais eu besoin de faire exploser cinq wagons-citernes contenant du chlorure de vinyle et brûler l’ingrédient plastique parce que ces wagons-citernes n’allaient pas exploser.

Les avocats des plaignants ont déclaré qu’en raison de leur enquête approfondie, ils n’avaient pas été surpris par ce qui avait été révélé lors de l’audience du NTSB en juin.