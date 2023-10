« Personne ne veut parler du COVID » : moins de 3 % des Américains éligibles ont reçu un rappel en septembre – cela signifie-t-il des problèmes pour ces 3 grands stocks de vaccins ?

De la lassitude pandémique à la lassitude vaccinale – les Américains tardent à suivre les conseils du CDC pour se faire vacciner contre le COVID-19 cet automne.

Le 12 septembre, le CDC a recommandé que toute personne âgée de six mois et plus reçoive un vaccin COVID-19 mis à jour pour se protéger contre les conséquences potentiellement graves de la maladie à l’approche des mois d’hiver.

Mais fin septembre, seulement 7,6 millions de personnes, soit moins de 3 % des Américains éligibles, avaient retroussé leurs manches et reçu les vaccins mis à jour, selon Reuters.

La plupart des Américains peuvent toujours se faire vacciner gratuitement contre le COVID-19, soit via leur régime d’assurance maladie, soit via les centres de santé locaux et certaines pharmacies. Malgré cela, l’adoption du programme de rappel automne/hiver actuel a été jusqu’à présent extrêmement faible, selon le communiqué du CDC. Cela est dû en partie au fait que certains ont du mal à prendre des rendez-vous pour se faire vacciner ou à trouver des rappels gratuits.

La faible utilisation des injections de rappel est préoccupante non seulement pour les dirigeants du secteur de la santé du pays, mais aussi pour les entreprises qui fabriquent les vaccins contre la COVID-19 et les investisseurs qui les a ajoutés à leurs portefeuilles d’actions

Voici un aperçu de la manière dont les trois grands fabricants de vaccins font face à la demande plus faible que prévu cet automne.

Pfizer (PFE)

Pfizer a récemment réduit son chiffre d’affaires annuel perspectives de revenus pour 2023 entre 58 et 61 milliards de dollars – en baisse par rapport à son estimation précédente de 67 à 70 milliards de dollars – « uniquement grâce aux produits COVID ».

Au milieu d’un faible taux de vaccination cet automne, le géant pharmaceutique s’attend désormais à ce que les ventes de son vaccin contre le COVID-19, Comirnaty, soient inférieures de 2 milliards de dollars aux prévisions initiales en 2023. Il a également réduit ses prévisions de Paxlovid (un médicament antivirus utilisé comme traitement contre le COVID). ) des revenus d’environ 7 milliards de dollars.

« Nous sommes au milieu de la fatigue du Covid », a déclaré Albert Bourla, PDG de Pfizer, lors d’un appel aux investisseurs le 16 octobre. « Personne ne veut parler du Covid. Nous avons la grande rhétorique anti-vaccination.

Face à une telle incertitude, Pfizer a abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année dans une fourchette comprise entre 1,45 et 1,65 dollars par action – bien loin de l’estimation précédente de 3,25 à 3,45 dollars par action – provoquant la chute de ses actions.

Mais les actions de Pfizer se sont rapidement redressées après que Bourla a expliqué le programme de réalignement des coûts de l’entreprise, qui comprendra des licenciements et devrait générer des économies d’un milliard de dollars cette année et de 2,5 milliards de dollars supplémentaires en 2024.

Moderna (ARNM)

Comme deux pois dans une cosse, lorsque Pfizer a revu à la baisse ses perspectives pour l’ensemble de l’année, les investisseurs ont immédiatement commencé à s’inquiéter des perspectives de Moderna pour 2023 et la valeur de ses actions s’est effondrée. Et contrairement à son principal concurrent, l’action Moderna n’a pas connu de reprise rapide.

En août, Moderna a déclaré son chiffre d’affaires total pour le deuxième trimestre de 344 millions de dollars, contre 4,7 milliards de dollars pour la même période en 2022 – « principalement en raison d’une diminution des ventes du vaccin COVID-19 de la société ».

La société – qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre le 2 novembre – a déclaré 0,3 milliard de dollars de ventes de vaccins contre le COVID-19 au deuxième trimestre et 2,1 milliards de dollars pour le premier semestre, ce qui correspond à ses attentes.

« Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 2023 [COVID-19 vaccine] des ventes entre 6 et 8 milliards de dollars, selon les taux de vaccination contre le Covid aux États-Unis », a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna, lors de l’annonce des derniers résultats.

Moderna a jusqu’à présent conservé ces orientations malgré la révision de Pfizer en octobre, selon Quotidien des affaires des investisseurs (IBD)déclarant que sa projection « reflète l’incertitude des taux de vaccination aux États-Unis ».

Au deuxième trimestre, Moderna a enregistré une perte par action de 3,62 dollars, contre un gain de 5,24 dollars par action un an plus tôt. IBD a rapporté que les analystes s’attendent à ce que cette tendance aux pertes se poursuive au troisième trimestre.

Novavax (NVAX)

Novavax est un autre fabricant de vaccins qui a ressenti les conséquences de la réduction des revenus projetés de Pfizer de 9 milliards de dollars. Les actions de Novavax ont chuté de 4,5 % peu après l’annonce de Pfizer, ajoutant de l’eau à l’incertitude autour de l’avenir financier de la société de vaccins. a réduit ses perspectives pour 2023 en août.

Malgré des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre de cette année – avec un chiffre d’affaires de 424 millions de dollars et un bénéfice de 65 cents par action – Novavax a réduit ses ventes totales de produits prévues pour 2023 à 960 millions de dollars, à 1,14 milliard de dollars, en baisse par rapport à son estimation précédente de 1,06 milliard de dollars à 1,24 milliard de dollars.

Le vaccin Novavax est unique en ce sens qu’il s’agit du seul vaccin XBB COVID à base de protéines sans ARNm disponible aux États-Unis et séduit donc une partie de la population qui s’inquiète de la technologie de l’ARNm.

Novavax a reçu le Le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) pour son vaccin COVID mis à jour le 3 octobre, mais il n’a été approuvé que pour les personnes âgées de 12 ans et plus, ce qui place le géant pharmaceutique dans une position potentiellement désavantageuse par rapport à Pfizer et Moderna, dont les vaccins mis à jour conviennent aux personnes âgées d’à peine six mois.

Le 16 octobre, la société a publié une déclaration exprimant sa confiance dans le déploiement en cours et dans « la large disponibilité de son vaccin sur le marché américain ».

“Après son arrivée dans les pharmacies et les cabinets de prestataires de soins de santé, ainsi que les premières doses administrées la semaine dernière, le vaccin de Novavax est désormais largement disponible partout aux États-Unis. Novavax estime qu’il est trop tôt pour évaluer les taux de vaccination aux États-Unis étant donné que les vaccinations se poursuivront dans les semaines à venir.”

