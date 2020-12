Les citoyens israéliens ont fait preuve d’une grande méfiance à l’égard de la campagne de vaccination contre le coronavirus, qui devrait débuter ce week-end, selon un sondage qui vient de sortir, seul un quatrième étant prêt à se faire vacciner immédiatement.

Quelque 25% des Israéliens ont exprimé leur volonté de recevoir dès le départ un vaccin contre le coronavirus, a révélé le sondage publié par Ynet News.

Le niveau de méfiance à l’égard de la campagne de vaccination s’est avéré particulièrement élevé chez les jeunes Israéliens. Dans le même temps, environ 50 pour cent des personnes de plus de 65 ans ont exprimé leur volonté de se faire vacciner sans délai par Covid-19. De plus, quelque 82% des Israéliens âgés ont déclaré qu’ils aimeraient se faire vacciner tôt ou tard.

Dans l’ensemble, seuls 63% des Israéliens prévoient de se faire vacciner, suggèrent les résultats du sondage. Les résultats sont conformes à une enquête antérieure qui a approfondi les plans de vaccination en Israël.

Une étude de l’Université de Haïfa, par exemple, indique que seulement 20% environ des juifs israéliens et 16% seulement des répondants arabo-israéliens étaient disposés à recevoir un coup juste après le début de la campagne de vaccination de masse.

« Il semble y avoir un manque de confiance frappant dans une grande partie de la population israélienne dans son ensemble, et en particulier parmi les Arabes et les femmes, dans un vaccin Covid-19, » Directeur du programme international de maîtrise en santé publique de l’Université de Haïfa, le professeur Manfred Green, a déclaré, cité par les médias locaux.

La campagne de vaccination de masse devrait débuter tard samedi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, suivi du ministre de la Santé Yuli Edelstein devenant les premiers à se faire vacciner. L’inoculation de haut niveau aura lieu au centre médical Sheba près de Tel Aviv et diffusée en direct. Le coup de presse de Netanyahu vise à « encourager le public israélien à se faire vacciner », a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué, ajoutant que cela ferait de lui l’un des premiers dirigeants mondiaux à se faire vacciner contre le coronavirus.

Jusqu’à présent, Israël a enregistré quelque 370000 patients atteints de coronavirus, avec plus de 3000 décès liés à Covid, selon les dernières statistiques de l’Université Johns Hopkins. Bien que les chiffres ne soient pas particulièrement élevés par rapport aux pays les plus touchés qui ont enregistré des millions de cas, le bilan est sans doute élevé pour le pays de 8,9 millions. La situation épidémique a alimenté des manifestations de masse contre Netanyahu qui se poursuivent en Israël, en plus d’allégations de corruption et d’accusations de mauvaise gestion de la crise des coronavirus.

