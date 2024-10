Moins de 200 habitants du sud-ouest de la Virginie restent sans électricité après Hélène, selon Youngkin

Le gouverneur Glenn Youngkin s’exprime mardi dans le bâtiment Patrick Henry. (Charlie Paullin/Virginia Mercury)

Les efforts de rétablissement dans le sud-ouest de la Virginie après l’ouragan Helene restent une priorité pour le gouverneur Glenn Youngkin alors que les ressources gouvernementales continuent d’aider les États touchés par la dévastation de la tempête, notamment la Caroline du Nord et bientôt la Floride, où un ouragan de catégorie 5 extrêmement dangereux devrait toucher terre mercredi. nuit.

S’adressant aux journalistes à Richmond mardi, Youngkin a souligné les progrès réalisés dans le rétablissement des services dans les zones les plus durement touchées de Virginie, en particulier dans les régions montagneuses de l’ouest du Commonwealth. Il a noté que l’électricité avait été rétablie pour tous les clients des zones reculées, sauf moins de 200, et que le service complet était attendu prochainement.

De plus, toutes les tours de téléphonie mobile de la région ont été réparées, garantissant ainsi le rétablissement des capacités de communication.

Les avis d’ébullition de l’eau potable sont passés de 35 systèmes à 19 dans les zones les plus durement touchées par Hélène, car l’eau peut toujours être utilisée à d’autres fins. Des kits de test pour les utilisateurs de puits sont disponibles lors d’une reprise après sinistre centredont un au centre commercial Damascus dans le comté de Washington.

Deux routes principales et 16 routes secondaires restent impraticables, a déclaré Youngkin.

Les responsables de l’État et le Corps des ingénieurs de l’armée américaine sont préoccupés par les débris et les produits chimiques présents dans le lac Claytor, dans le comté de Pulaski, et dans le lac South Holston, dans le comté de Washington, car ces plans d’eau sont utilisés pour la production d’énergie hydroélectrique.

« Je pense qu’il faudra 10 à 12 jours pour évaluer et envoyer du personnel de nettoyage sur place », a déclaré Youngkin.

Les équipes médicales restent dans la région, mais la Virginie « ne manque pas » de liquide IV fournitures, a déclaré Youngkin. Toutefois, les systèmes de santé sont encore en train de déterminer si les procédures électives peuvent être retardées.

La Commission de l’emploi de Virginie contribue à lutter contre les pertes d’emplois, a ajouté Youngkin, et le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Virginie travaille avec le Département de l’Agriculture des États-Unis pour aider à faire face aux « centaines de millions de dollars de perte de revenus potentiels de notre communauté agricole ».

Une aide individuelle a été étendu aux comtés de Montgomery et Pulaski, en tant qu’aide publique aux gouvernements locaux, a été étendue au comté de Lee. La plupart de ceux qui ont demandé de l’aide ont principalement utilisé le FEMA application, a déclaré Youngkin.

Et moins de deux semaines après qu’Helene ait frappé le sud-est des États-Unis, coûtant la vie à deux personnes en Virginie et à plus de 227 personnes dans le monde. régionl’ouragan Milton devrait s’abattre sur la côte ouest de la Floride.

Milton devrait traverser l’État jusqu’à l’océan Atlantique sans impact sur la Virginie, à moins d’un tournant inattendu, ce qui, selon Youngkin, lui a donné mardi la confiance nécessaire pour déployer des équipes de recherche, de sauvetage et de gestion des urgences pour soutenir la Caroline du Nord. a Il a également envoyé l’équipe de sauvetage aquatique par hélicoptère, un partenariat avec les équipes de pompiers et d’EMS de la Garde nationale de Virginie et du comté de Chesterfield, en Floride pour préparer l’arrivée de Milton.

Interrogé par Virginia Mercury sur les protections du sud-ouest de la Virginie en cas d’inondations futures depuis l’ouragan saison dure jusqu’au 30 novembre, Youngkin a déclaré que « les protections sont difficiles ».

« Même si nous aimerions construire un mur géant, en plus du mur que nous devrions construire à la frontière sud, nous devons être préparés », a déclaré Youngkin, renouvelant sa demande de la semaine dernière de ne pas obtenir « distrait» par les discussions sur le changement climatique.

« Nous disposons de grandes capacités pour garantir la protection contre les pertes de vies humaines, mais, en plus de cela, nous savons également que nos capacités de réponse sont également extraordinaires », a déclaré Youngkin.

