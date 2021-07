Moins de 1000 VIP en personne pourraient assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo : rapport

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo devrait réunir moins de 1 000 VIP et dignitaires étrangers en personne, une forte réduction par rapport au chiffre précédemment décidé de 10 000 au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 ici, ont rapporté jeudi les médias locaux. ‘Kyodo News’, citant des sources, a rapporté que les organisateurs avaient tenté de réduire le nombre de personnes assistant physiquement à la cérémonie au stade national le 23 juillet.

Les Jeux s’ouvriront dans un état d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus alors même que des efforts sont déployés pour s’assurer que l’empereur du Japon Naruhito assiste à la cérémonie pour déclarer l’événement ouvert. La première dame des États-Unis, Jill Biden, devrait également faire partie des invités internationaux de la cérémonie.

Mercredi, Tokyo a signalé son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en près de six mois avec 1 149 nouvelles infections mises au jour. Il s’agit du total le plus élevé d’une journée pour la ville depuis le 22 janvier.

Le stade national peut accueillir 68 000 personnes, mais la cérémonie sera limitée aux invités des Jeux, y compris les représentants du Comité international olympique et les dignitaires étrangers. Les Jeux se dérouleront sans spectateurs à Tokyo, Chiba, Kanagawa et Saitama.

Dans le cadre du nouvel état d’urgence, les restaurants et les bars ont reçu l’ordre de ne pas servir d’alcool.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici