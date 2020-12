Les gorilles de montagne peuvent attraper des maladies respiratoires humaines comme Covid-19. | Roger de la Harpe / Universal Images Group via Getty Images

Les gorilles peuvent facilement attraper des maladies humaines. Un vétérinaire-écologiste explique comment les protéger du coronavirus.

Il reste moins de 1 000 gorilles de montagne à l’état sauvage, et environ 460 d’entre eux vivent dans le parc national impénétrable de Bwindi en Ouganda. Dans la forêt de haute altitude très dense du parc (d’où le nom «impénétrable»), la vétérinaire Gladys Kalema-Zikusoka travaille pour les maintenir en vie pendant la pandémie de Covid-19.

Aucun gorille n’est descendu avec Covid-19, mais Kalema-Zikusoka craint ce qui pourrait arriver si on le faisait. Les gorilles vivent en groupes soudés, de sorte qu’une infection respiratoire pourrait facilement se propager parmi eux. Les gorilles infectés pourraient tomber malades et mourir, voire souffrir des conséquences à long terme de la maladie.

Kalema-Zikusoka a fondé l’organisation à but non lucratif Conservation Through Public Health, où elle travaille avec la communauté locale et le parc pour garder les gorilles en bonne santé et créer une économie touristique durable pour les gorilles et les personnes qui vivent à proximité.

«Ce virus est une menace pour les gorilles», a-t-elle déclaré lors d’un récent appel Zoom d’Entebbe, en Ouganda, où elle vit. «Avant, nous n’avions jamais à porter de masque lorsque vous visitiez les gorilles, mais maintenant vous devez le faire.» Autre nouveauté: les visiteurs doivent rester à 10 mètres (32 pieds) des animaux, contre 7 mètres (23 pieds) avant la pandémie. Les visiteurs font désormais également vérifier leur température à leur arrivée.

Kalema-Zikusoka m’a parlé des autres précautions en place pour protéger les animaux – ce qu’elle ferait si quelqu’un tombait malade et comment mettre en quarantaine ces animaux de plus de 300 livres s’ils étaient exposés. Elle a également décrit les défis intenses et concurrents auxquels sont confrontés des groupes de conservation comme le sien pour assurer la sécurité des animaux de nos jours: lorsque le tourisme a chuté en raison de la pandémie, le braconnage a augmenté. Mais lorsque le tourisme a repris cet automne, la menace de propagation de la maladie aux gorilles a augmenté.

«Le tourisme est une bonne chose, mais il doit être fait de manière responsable afin qu’il ne finisse pas par anéantir les espèces mêmes», dit-elle. «C’est un équilibre très délicat.»

Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté

Un gorille ne peut pas se distancer socialement



Roger de la Harpe / Universal Images Group via Getty Images Un gorille de montagne dans la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda.

Brian Resnick

Les gorilles de Bwindi – se rapprochent-ils souvent des humains?

Gladys Kalema-Zikusoka

Oui. Il y a environ 459 gorilles dans le parc et environ 200 sont habitués au tourisme et à la recherche.

Brian Resnick

Que signifie habitué? Ils laisseront les gens les approcher?

Gladys Kalema-Zikusoka

Habitué signifie généralement … vous pouvez vous approcher aussi près que 5, 7 mètres d’eux. Cela signifie qu’ils ne s’enfuiront pas lorsqu’ils verront un être humain.

Brian Resnick

Les gorilles entrent-ils suffisamment en contact avec les gens pour que vous ayez à vous soucier des maladies respiratoires comme Covid-19?

Gladys Kalema-Zikusoka

Oui, nous nous en inquiétons certainement.

Il y a toujours eu des directives strictes [for humans to stay 23 feet away from them]. Mais certains gorilles, qui sont tellement habitués aux gens, peuvent se rapprocher encore plus. Donc en fait, c’est pourquoi nous avons pensé que pendant la pandémie, nous devions vraiment réduire leur proximité avec les gens.

Avant, nous n’avions jamais à porter de masque lorsque vous visitez les gorilles, mais maintenant vous devez porter un masque lorsque vous visitez les gorilles.

Et je pense que cela continuera d’être souligné même après la pandémie, chaque fois qu’elle se terminera. Je pense que nous allons continuer avec tous ces règlements.

Brian Resnick

J’imagine que vous ne pouvez pas mettre un masque sur un gorille ou le laisser se protéger.

Gladys Kalema-Zikusoka

Absolument pas. Vous ne pouvez pas. Et le problème avec eux est qu’ils ne savent pas comment se distancer socialement. Ils sont dans un harem avec un dos argenté en plomb et de nombreuses femelles et bébés et quelques autres mâles adultes. Et ils se toilettent toujours, ils bougent toujours ensemble en tant que groupe. Donc, si l’un d’eux obtient Covid-19, il est très facile pour les autres de l’obtenir car ils ne savent pas comment se distancer socialement.

Le mieux que nous puissions faire est donc d’enseigner aux gens à se distancier socialement d’eux. Et aussi dans le même temps, l’hygiène des mains a été vraiment renforcée et l’utilisation de désinfectant pour les mains.

De nombreuses maladies humaines peuvent infecter les gorilles

Brian Resnick

Est-ce un problème constant: des maladies passant entre les gens et ces gorilles?

Gladys Kalema-Zikusoka

Oui. La maladie devient un problème une fois que vous vous êtes habitué [gorillas] pour le tourisme et la recherche, car vous vous approchez suffisamment pour les rendre malades. Soit lorsque les gorilles sont visités à l’intérieur du parc [or] quand les gorilles sortent du parc pour aller dans les jardins des gens, ils peuvent attraper des maladies.

En 1996, en fait, l’une des premières épidémies que j’ai eu à gérer a été lorsque les gorilles sont sortis du parc pour manger les bananiers des gens et ont trouvé des vêtements sales et des épouvantails et ont attrapé la gale. Cela a causé la mort d’un nourrisson.

Alors oui, nous sommes inquiets pour ce genre de maladies. Les virus de la grippe sont également une très grande préoccupation pour nous, d’autres maladies qui causent le rhume et d’autres maladies respiratoires virales.

Brian Resnick

Est-il généralement vrai que tout virus qui peut infecter un humain peut infecter un gorille?

Gladys Kalema-Zikusoka

Oui, tous, car nous partageons 98,4% de matériel génétique et pouvons facilement nous rendre malades.



Groupe Godong / Universal Images via Getty Images Un gorille de montagne au parc national impénétrable de Bwindi.

Disons qu’un gorille obtient Covid-19, que se passe-t-il ensuite?

Brian Resnick

Vous inquiétez-vous si un gorille tombe malade, il pourrait le tuer? Savons-nous comment Covid-19 se présenterait chez un gorille?

Gladys Kalema-Zikusoka

De la même manière que cela a des effets variés chez les personnes – certaines personnes ne présentent pas de symptômes, certaines personnes sont des symptômes bénins, d’autres très graves. Nous pensons que la même chose pourrait arriver avec les gorilles. Nous savons que lorsque les gorilles contractent des maladies comme la gale, c’est très grave chez les gorilles, plus grave que chez un être humain.

Les gens, les gorilles, les chimpanzés et autres primates du vieux monde comme certains singes et babouins, nous partageons le même récepteur protéique auquel le virus SARS-CoV-2 se fixe. Ce qui signifie probablement que la façon dont cela peut nous rendre malades, c’est la façon dont cela peut les rendre malades.

Brian Resnick

Êtes-vous prêt à soigner les gorilles? Y a-t-il un plan?

Gladys Kalema-Zikusoka

Nous le ferions certainement. Si les gorilles l’obtiennent, il existe un plan d’urgence qui a été développé avec d’autres partenaires de conservation. Il a été dirigé par le Programme international de conservation des gorilles.

Si Covid-19 pénètre dans un gorille, ce groupe de gorilles doit être mis en quarantaine – il n’est pas autorisé à se mélanger avec un autre groupe de gorilles. Une fois qu’ils commencent à se mélanger, nous avons un désastre complet entre nos mains, un désastre complet. La première chose à faire est donc de boucler ce groupe.

Brian Resnick

Comment mettez-vous les gorilles en quarantaine?

Gladys Kalema-Zikusoka

Les gardes du parc doivent donc être avec eux 24 heures sur 24 pour s’assurer qu’ils ne se mélangent pas avec d’autres groupes. Au moins, ils doivent être avec eux du début à la fin de la journée car la nuit, ils ne bougent pas. Ils restent simplement dans leurs nids.

Brian Resnick

Si quelqu’un tombe malade, utiliseriez-vous certaines des thérapies qui ont été développées pour les humains ou?

Gladys Kalema-Zikusoka

Ils seront traités avec les mêmes choses que celles utilisées pour traiter les gens.

Mais il est beaucoup plus difficile de traiter un animal sauvage que de traiter un être humain. Vous ne pouvez pas fournir le même niveau de traitement intensif à un gorille sauvage que vous le feriez à un être humain que vous pouvez mettre dans une salle d’hôpital, mettre un ventilateur pendant des jours et des jours. Parce qu’il reste un peu plus de 1000 gorilles de montagne dans le monde … nous ne voudrions pas que Covid-19 soit la raison pour laquelle ils sont anéantis.

Brian Resnick

Quand vous avez dit que vous ne pouviez pas les mettre sous respirateur pendant des jours: pourquoi pas?

Gladys Kalema-Zikusoka

Parce que les gorilles vivent dans la nature et autant que possible nous ne voulons pas les perturber, les amener dans un environnement captif, les mettre dans tout cela et les relâcher ensuite dans la nature, car ils pourraient même revenir avec plus de maladies qui peuvent affecter les autres. C’est donc un équilibre très délicat. Il est très, très rare que nous prenions un gorille, le traitons dans un hôpital et le libérons ensuite. Autant que possible, nous effectuons tous les traitements sur le terrain.

Brian Resnick

Comment les traitez-vous sur le terrain?

Gladys Kalema-Zikusoka

Vous devez leur donner de la drogue parce que les gorilles des montagnes ne sont pas … ils ne mangent que la nourriture qu’ils sont censés manger dans la forêt. Ils ne sont pas nourris. Nous ne nourrissons pas les gorilles des montagnes. Ils sont complètement libres, ils sont complètement sauvages.

Pourquoi la reprise du tourisme des gorilles vaut le risque

Brian Resnick

La reprise du tourisme vaut-elle le risque d’introduire potentiellement Covid-19 dans le parc?

Gladys Kalema-Zikusoka

Oui. Nous pensons que cela vaut le risque, c’est certain. Les communautés locales de Bwindi sont devenues si dépendantes du tourisme des gorilles pour survivre – ce qui est bon et mauvais. C’est bien en ce sens qu’ils sentent que les gorilles sont leur survie. L’avenir des gorilles est lié à leur avenir. Alors ils protègent vraiment [them].

Lorsque le tourisme a diminué et qu’il n’y avait pas de touristes, tout le monde se débattait. L’économie locale a souffert et le braconnage a augmenté. Dans d’autres régions d’Afrique, les gens mangent en fait des gorilles comme un mets délicat.

Donc, si vous n’avez pas de tourisme, il est très difficile de protéger les gorilles car les subventions ne suffisent pas nécessairement, surtout maintenant. La seule sous-espèce de gorille dont la population augmente est celle où le tourisme se produit.

Les gorilles remarquent-ils quelque chose d’inhabituel?

Brian Resnick

Pensez-vous que les gorilles savent quelque chose différent est passe? Ont-ils remarqué des personnes portant des masques ou remarqué la plus grande distance entre eux et les autres?

Gladys Kalema-Zikusoka

J’imagine qu’ils avaient l’habitude d’être souvent visités par des gens tous les jours. Différentes personnes viennent passer une heure avec elles et s’en vont. Et donc une chose que je pense qu’ils trouvent un peu étrange, c’est qu’ils ne peuvent pas se rapprocher des gens comme avant. Nous les déshabituons donc en quelque sorte.

Mais une chose dont nous sommes heureux, c’est que de plus en plus de gorilles sont nés. Plus de gorilles naissent cette année que les autres années. Et nous ne savons pas si cela a à voir avec un manque de tourisme ou simplement une coïncidence. Il faut faire des recherches à ce sujet.



Roger de la Harpe / Universal Images Group via Getty Images Gorilles de montagne dans la forêt impénétrable de Bwindi.

Un gorille pourrait-il être vacciné?

Brian Resnick

Comme nous voyons que les vaccins pour les humains sont approuvés par divers gouvernements, pourriez-vous potentiellement vacciner ces gorilles, ou n’est-ce pas quelque chose qui se produirait?

Gladys Kalema-Zikusoka

La vaccination des gorilles ne peut être exclue, mais pour vacciner les gorilles, nous devons nous assurer qu’elle est vraiment, vraiment, vraiment sans danger pour les humains. Je pense qu’il faudra du temps pour voir comment les humains réagissent au vaccin. Et nous devons voir dans quelle mesure ils sont réellement protégés grâce au vaccin.

Ouais, nous avons besoin de plus de données pour savoir si c’est sans danger pour les gorilles.

Brian Resnick

Diriez-vous que cette pandémie est une menace existentielle pour les gorilles?

Gladys Kalema-Zikusoka

Ce virus est une menace pour les gorilles. C’est certainement une menace pour les gorilles, les chimpanzés, les orangs-outans – les trois grands singes non humains. Ce matin, j’étais en train de discuter avec des personnes travaillant avec des orangs-outans et nous parlions de certaines des choses dont je parle avec vous – comment protégeons-nous ces grands singes pendant une pandémie comme Covid-19, les personnes qui s’occupent de eux, les gens qui viennent leur rendre visite.

C’est aussi une grande menace pour d’autres espèces sauvages. Cela vient de la faune, cela peut facilement revenir à la faune et c’est quelque chose qui nous préoccupe tous beaucoup.