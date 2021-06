Moins d’armes nucléaires stockées en 2021, mais plus d’entre elles sont prêtes à être lancées, alors que les États-Unis et la Russie améliorent leurs arsenaux, rapporte un organisme de surveillance des armes

Au début de l’année, il y avait environ 13 080 armes nucléaires stockées par neuf pays – les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord – contre 13 400 un an auparavant, le L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a rapporté lundi. Pourtant, dans le même temps, le nombre d’armes nucléaires déployées avec des forces opérationnelles – c’est-à-dire montées sur des missiles ou stockées où elles peuvent être rapidement préparées pour une utilisation – a augmenté d’environ 105, atteignant 3 825.

La Russie et les États-Unis, les deux nations détenant la plupart des armes nucléaires dans le monde, sont principalement responsables des deux changements, a déclaré le SIPRI. Tous deux ont continué à réduire leurs arsenaux respectifs en retirant des ogives obsolètes, mais se sont également préparés à l’action, en ajoutant une cinquantaine d’armes chacun.

Un changement dans la position nucléaire du Royaume-Uni a été un autre développement majeur dans la situation actuelle de dissuasion nucléaire notée dans le rapport. En mars, le gouvernement de Boris Johnson a abandonné sa promesse de réduire son stock nucléaire à 180 d’ici le milieu des années 2020 et a déclaré qu’il se procurerait plutôt des armes supplémentaires, pour un total de 260 ogives. La Grande-Bretagne a commencé l’année avec environ 225 armes nucléaires, contre 215 l’année dernière, a estimé le SIPRI.

L’institut a prédit une augmentation des stocks nucléaires à l’avenir et une mise à niveau des arsenaux de toutes les nations nucléaires. L’augmentation du nombre d’armes nucléaires déployées de manière opérationnelle en Russie, par exemple, était liée au déploiement de missiles plus avancés à ogives multiples.

« L’extension de dernière minute de New START [Strategic Arms Reduction Treaty] par la Russie et les États-Unis en février de cette année a été un soulagement, mais les perspectives d’un contrôle bilatéral supplémentaire des armes nucléaires entre les superpuissances nucléaires restent faibles », a remarqué Hans Kristensen, l’expert principal en désarmement nucléaire du SIPRI.

La Chine reste le troisième plus grand détenteur d’armes nucléaires au monde, avec un stock estimé à 350 engins, selon le rapport. La France, l’Inde et le Pakistan ont également déclaré des stocks, estimés respectivement à 290, 156 et 165 armes.

On pense qu’Israël possède environ 90 armes nucléaires, mais ne confirme ni ne nie son statut. L’arsenal nord-coréen reste classé secret, le SIPRI estimant qu’il aurait pu produire 40 à 50 engins nucléaires d’ici le début de 2021, bien qu’il soit discutable que Pyongyang puisse fabriquer des ogives de missiles entièrement fonctionnelles.



