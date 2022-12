Moins d’Américains s’identifient à la religion que jamais – sondages – RT World News

Moins d’Américains vont à l’église que jamais, selon de récents sondages. Les enquêtes mentionnées dans plusieurs médias américains mercredi montrent qu’une combinaison de fermetures pandémiques et de changements générationnels dans les attitudes amène la nation autrefois solidement chrétienne à remettre en question sa relation avec la religion organisée.

Plus de quatre Américains sur cinq (81%) croient en Dieu, selon un sondage Gallup réalisé plus tôt cette année. Bien que ce soit encore une majorité importante, c’est aussi le pourcentage le plus bas depuis que le sondeur a commencé à poser la question en 1944, lorsque 98% des Américains ont épousé la croyance.

De même, le nombre d’Américains qui appartiennent à une église, une mosquée ou une synagogue est à son plus bas niveau, représentant une minorité de la population (47%) pour la première fois l’année dernière, selon Gallup. Poussé par une augmentation du nombre de ceux qui ne revendiquent aucune appartenance religieuse, un groupe qui rivalise de taille avec les catholiques ou les chrétiens évangéliques depuis avant la pandémie de Covid-19, le déclin devrait se poursuivre, suggère le sondeur.















Cependant, le changement des attitudes sociales n’est pas le seul responsable. La fréquentation des églises a chuté de 45% de 2020 à février 2022, selon une analyse d’ABC News, alors que la plupart des gouvernements des États ont fermé les rassemblements en personne pour Covid-19. Alors que certaines églises ont tenté d’organiser des services virtuels, ou ont même fait rassembler les fidèles dans leurs voitures garées à l’extérieur, leur nombre ne s’est pas tout à fait rétabli – seulement environ un pasteur protestant sur cinq (22%) a déclaré à Lifeway que la fréquentation de leurs services était proche de les chiffres de janvier 2020.

Alors que les jeunes sont plus susceptibles de s’identifier comme non religieux que leurs aînés, les Américains ayant fait des études universitaires sont plus susceptibles d’être membres d’une église, d’une synagogue ou d’une mosquée, selon une étude menée l’année dernière par le Survey Center on American Life. Cela fait partie d’une tendance générale à l’isolement social chez les moins éduqués, qui, selon le sondeur, ont moins d’amis proches, moins de soutien social et sont moins susceptibles d’être mariés.

Cependant, tous les groupes religieux n’ont pas vu leur nombre diminuer récemment. Les soi-disant églises non confessionnelles – les protestants qui n’appartiennent pas à des groupes établis tels que les méthodistes ou les baptistes du Sud – ont augmenté de 9 000 au cours de la dernière décennie, selon le US Religion Census, et leurs adhérents sont maintenant respectivement au nombre de cinq et six. fois autant qu’appartiennent aux églises presbytériennes et épiscopales.