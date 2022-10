Moins d’Américains prévoient de se faire vacciner contre la grippe cette saison 2022

Selon un enquête menée par la Fondation nationale des maladies infectieuses (NFID). Même 1 personne sur 5 qui présente un risque plus élevé de complications liées à la grippe dit qu’elle ne se fera pas vacciner.

Les personnes les plus susceptibles d’avoir des conséquences graves à la suite d’une infection grippale comprennent les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

“Nous savons que la vaccination contre la grippe reste le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre famille, contre la grippe”, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors de la conférence du NFID mardi.

La plupart des Américains sont d’accord. Près de 70% pensent que se faire vacciner annuellement contre la grippe est le meilleur moyen de prévenir les décès et les hospitalisations liés à la grippe, a constaté le NFID. Et pourtant, de nombreuses personnes hésitent encore à se faire vacciner.

À la place, de plus en plus d’adultes américains se tournent vers le masquage comme forme de protection contre la grippe. Un pourcentage plus élevé d’Américains (58 %) prévoient de se masquer au moins parfois cette saison de la grippe que d’avoir l’intention de se faire vacciner.