Les films Le moins cher à la douzaine nous ont tous fait souhaiter désespérément d’avoir grandi avec plus de frères et sœurs, nous montrant la vie chaotique mais amusante de la famille Baker.

Nous sommes tombés amoureux des parents occupés Tom et Kate alors que nous regardions leurs luttes et leurs joies alors qu’ils élevaient 12 enfants énergiques.

Le film à succès mettait en vedette des noms célèbres, dont Steve Martin, Bonnie Hunt et Hillary Duff, mais la plupart des jeunes acteurs étaient à peu près inconnus.

Beaucoup sont revenus pour la suite, Moins cher à la douzaine 2, et d’autres se sont fait des noms sur grand et petit écran.

(Image: 20th Century Fox / Kobal / REX / Shutterstock)



Steve Martin – Tom Baker

Steve Martin était déjà un acteur à succès lorsqu’il a endossé le rôle d’entraîneur de football Tom Baker.

Il était surtout connu pour Father of the Bride, The Sonny and Cher Comedy Hour et Parenthood.

Après Moins cher à la douzaine, il poursuit sa carrière sur scène, avec des rôles dans The Pink Panther, Baby Mama et It’s Complicated.







(Image: REX / Getty)



Il était également un hôte spécial de Saturday Night Live.

Steve a un certain nombre de prix à son actif, dont cinq Grammies, un prix Kennedy Center Honors pour l’ensemble de ses réalisations et deux Tonies.

Il a épousé sa deuxième épouse, la journaliste du New York Times Anne Stringfield, en 2007. Le couple a une fille, Mary.

Bonnie Hunt – Kate Baker

Bonnie était déjà un nom bien connu lorsque Cheaper by the Dozen a frappé nos écrans, devenant célèbre à Beethoven et Jumanji. Elle a également donné sa voix aux personnages de Monster’s Inc. et A Bug’s Life.







(Image: REX / Getty)



Entre 2008 et 2010, elle a eu son propre talk-show, The Bonnie Hunt Show, et elle a continué à faire des doublages dans Cars, Monster’s University et Toy Story.

Piper Perabo – Nora Baker

En tant qu’aîné des enfants Baker, Nora est souvent entraînée pour garder ses frères et sœurs malgré le fait qu’elle quitte le nid et emménage avec son petit ami.

Piper Perabo était déjà bien connue lorsqu’elle a endossé le rôle après avoir joué dans Violet dans Coyote Ugly trois ans.

Depuis, elle est apparue dans un certain nombre de films à succès, dont The Prestige, Because I Said so, Beverly Hills Chihuahua et Looper.







(Image: AFP / Getty Images)



Piper a également joué de grands rôles sur le petit écran, notamment des rôles dans Covert Affairs et Turn Up Charlie.

Plus récemment, elle a joué Angela dans le film sur le passage à l’âge adulte Outrageous.

Elle a rencontré le directeur Stephen Kay sur le tournage de Covert Affairs et le couple est sorti ensemble pendant trois ans avant de se fiancer en 2013. Ils se sont mariés à New York en juillet 2014.

Piper est une militante politique active et elle a été arrêtée pour avoir organisé une manifestation lors de l’audience de confirmation du candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh en 2018.

Elle en a posté une vidéo sur Twitter et a écrit des articles à la première personne sur ce qui s’est passé.

Elle a déclaré: « Je viens d’être arrêtée pour désobéissance civile lors des audiences de Kavanaugh. De nombreux citoyens avant moi se sont battus pour l’égalité des droits des femmes. Je ne peux pas me taire quand quelqu’un est nommé à la Cour suprême qui nous retirerait l’égalité des droits. . #StopKavanagh «

Elle a été accusée de conduite désordonnée et condamnée à une petite amende, dont elle a parlé dans un article pour CNN.

Tom Welling – Charlie Baker

Tom était également une star connue lorsqu’il a rejoint le casting, après avoir passé les deux dernières années à Smallville.





(Image: REX / Getty)



Il a joué Superman sur la série, qui a duré jusqu’en 2011. Il a depuis été dans Lucifer et Professionnels.

Il est marié à Jessica Rose Lee et le couple a annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant en janvier.

Ils sont déjà les fiers parents de Thomson Wylde, deux ans.

Tom était auparavant marié au mannequin Jamie White, mais ils se sont séparés en 2013.

Hilary Duff – Lorraine Baker

Quand Hilary a endossé le rôle de Lorraine, elle était déjà bien connue pour être Lizzie McGuire de Disney.







(Image: REX / Getty)



Depuis, elle est apparue dans plusieurs autres petits succès, dont Cinderella Story et The Perfect Man. Elle a également eu une carrière de musique pop réussie.

Elle a accueilli un petit garçon avec le joueur de hockey professionnel Mike Comrie en 2012, mais le couple s’est séparé plus tard.

En 2019, elle a épousé l’auteur-compositeur Matthew Koma et ils ont depuis eu deux enfants.

Kevin G. Schmidt – Henry Baker

Kevin a eu quelques rôles d’acteur mineurs après le film, notamment Alvin et les Chipmunks: The Squeakquel et The Young and the Restless.







(Image: 20th Century Fox / Getty)



Cependant, il semble qu’il ait maintenant opté pour un changement complet de rythme et qu’il a créé une entreprise de soins de la peau avec un groupe d’amis appelé Hapbee.

Le site Web se lit comme suit: « Hapbee Company recherche, produit et livre des produits de tous les jours en mettant l’accent sur la qualité, l’innovation et la durabilité.

« Notre service d’abonnement récompense la fidélité. Les clients gagnent des points à chaque achat et ces points peuvent être échangés dans notre magasin pour acquérir des produits supplémentaires. »

Alyson Stoner – Sarah Baker

Alyson a continué comme une enfant star avec des rôles dans La vie de la suite de Zac et Cody, Phineas et Ferb, Step Up et Camp Rock.







(Image: 20th Century Fox / Getty)



Elle était également danseuse pour Eminem, Outkast, Will Smith et Missy Elliot.

Aujourd’hui âgée de 27 ans, elle est une grande star des médias sociaux, avec 1,2 million d’abonnés Instagram et plus de 630 000 fans de YouTube.

Jacob Smith – Jake Baker

Avant le film, Jacob a joué dans l’émission de télévision américaine Family of Five and Push, Nevada.







(Image: 20th Century Fox / Twitter)



Il a eu un certain nombre de rôles mineurs par la suite, notamment Without a Trace et Troy, mais n’a pas joué depuis plusieurs années.

Sur Instagram, il se décrit comme un artiste mais partage rarement des photos.

Cette semaine, il a également accueilli un chien magnifique, un Frenchie appelé Ollie.

Morgan York – Kim Baker

Après l’arrêt du tournage, Morgan a obtenu des rôles dans The Pacifier et Hannah Montana.







(Image: REX / morganyorkwrites / Instagr am)



Cependant, elle s’est maintenant éloignée de l’industrie et travaille comme éditeur de livres.

Elle est également écrivain elle-même, avec six livres de fantasy à son nom.

Liliana Mumy – Jessica Baker

Liliana a continué à jouer, sécurisant des pièces dans Le Père Noël 2 et 3. Cependant, elle a ensuite tourné son attention vers le travail de voix off.







(Image: 20th Century Fox / Getty)



Elle a donné sa voix à des rôles dans Mulan II, Bravest Warriors et The Loudest House.

Elle utilise ses réseaux sociaux pour partager des photos de ses amis, de sa famille et de ses adorables chiens.

Forrest Landis – Mark Baker

Moins cher à la douzaine était le premier concert d’acteur de Forrest et il a tellement impressionné les agents qu’il a obtenu un certain nombre d’emplois par la suite.







(Image: 20th Century Fox / itsfordog / Instagram)



Il est apparu dans le film 2005 Flightplan et Spy School en 2008, ainsi que dans certains rôles télévisés.

Cependant, il est depuis sorti des projecteurs.

C’est un skateur passionné et utilise ses pages de médias sociaux pour partager des vidéos de ses trucs et mouvements.

Blake Woodruff – Mike Baker

Blake a décroché quelques rôles après le film, dont The Young and the Restless.





(Image: 20th Century Fox / _blakewoodruff_ / Instagra m)



Cependant, il est maintenant sorti des projecteurs. Il était un utilisateur régulier des médias sociaux, mais a récemment cessé de publier.

Dans le passé, il a ravi les fans en partageant dans les coulisses des photos de son époque sur le plateau avec ses co-stars Cheaper by the Dozen.

Brent et Shane Kinsman – Nigel et Kyle Baker







(Image: REX / Twitter)



Les jumeaux ont eu quelques grands concerts d’acteur après les films, notamment Knocked up et Desperate Housewives.

Cependant, ils sont sortis des projecteurs en 2011.

Les frères utilisent maintenant leurs comptes de médias sociaux pour partager des photos de choses de tous les jours, y compris des promenades à pied, des sorties en famille et des soirées déguisées avec des copains.