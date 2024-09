Moins c’est plus : Aishwarya Rai Bachchan adopte un style sans effort à l’aéroport ; elle oublie également l’alliance !

Aishwarya Rai a récemment été aperçue à Aéroport de Dubaï avec sa fille, Aaradhya. L’actrice était à Dubaï pour assister aux South Indian International Movie Awards (SIIMA) 2024. Les moments à l’aéroport du duo mère-fille, qui ont été photographiés sans Abhishek Bachchan, ont rapidement fait leur chemin sur les réseaux sociaux. Regardons de plus près le look d’Aishwarya à l’aéroport.Hier, alors qu’Aishwarya Rai et Aaradhya Bachchan arrivaient à Dubaï, les fans ont capturé leurs moments alors que le duo était escorté à l’événement SIIMA.

Pour sa sortie à l’aéroport, Aishwarya a opté pour un look minimaliste chic. Elle portait un sweat-shirt noir oversize de Manish Malhotra avec un col rond, des manches longues et des épaules tombantes, une coupe ample et un imprimé logo MM sur le devant. Ash a associé le sweat-shirt à un pantalon noir assorti à la silhouette évasée. L’ensemble coordonné de l’ancienne Miss Monde a placé la barre très haut à l’aéroport.

Pour compléter son look monochrome, Aishwarya a accessoirisé son look avec des baskets noires et blanches, une montre élégante et un grand sac fourre-tout noir, tandis qu’elle a choisi de ne pas porter d’alliance. Pour la beauté, l’actrice a opté pour un rouge à lèvres couleur prune foncé, des cheveux détachés avec une raie au milieu, des sourcils en plumes, des cils bordés de mascara et une touche de rouge sur les joues.

L’interprète puissante a été nominée dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle principal pour son drame épique Ponniyin Selvan-2, réalisé par Mani Ratnam.

Le style minimaliste d’Aishwarya Rai à l’aéroport a parfaitement mis en valeur son penchant pour l’élégance discrète. En optant pour un ensemble noir chic, elle a incarné la tendance « moins c’est plus ». Aishwarya a renforcé son style signature en mélangeant simplicité et glamour sans effort, rendant son apparition à l’aéroport à la fois pratique et soignée. Nous avons adoré le dernier look d’Ash et apprécions le fait qu’elle ait privilégié le confort au style. Dites-nous ce que vous pensez du dernier look d’Aishwarya à l’aéroport dans la section commentaires ci-dessous.