Moins 20 degrés ? Vents de 40 km/h ? Un regard sur le week-end glacial de la NFL de Chicago à Miami

L’un des week-ends les plus froids de l’histoire de la NFL pourrait être réservé aux équipes de tout le pays à partir de la veille de Noël, alors qu’un cyclone à la bombe frappe les deux tiers est du pays.

Des villes comme Cleveland, Nashville et Charlotte pourraient voir leurs températures RealFeel les plus basses depuis des années, créant une liste glaciale de matchs qui pourraient déterminer le sort des séries éliminatoires de plusieurs équipes.

Cyclone à la bombe ? Cyclone à la bombe.

D’où viennent toutes ces basses températures ? Canada, a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Brian Thompson. Alors qu’une configuration de tempête connue sous le nom de cyclone à la bombe s’ancre dans la moitié est du Canada, de l’air froid a été envoyé aux États-Unis avec un vent engourdissant.

Un cyclone à la bombe est une tempête qui se renforce rapidement. Avec toute tempête, la pression atmosphérique chute, mais dans les cyclones à la bombe, cette pression chute particulièrement rapidement. Cela provoque des vents violents sur une vaste zone, car l’air ascendant rapide près du centre de la tempête doit être remplacé par l’air entourant la tempête.

“Le carburant de tous ces jeux froids est une énorme tempête appelée cyclone à la bombe en raison de la rapidité avec laquelle elle se renforce”, a déclaré Thompson. L’athlétisme. «Il y a juste tout cet air froid qui s’écoule du Canada vers la majeure partie du Midwest, à travers les plaines et vers l’est, assez loin au sud, même à travers la Floride. C’est ce qui a causé tout ce vent et c’est ce qui continuera à causer tout ce vent, surtout samedi.

Voici à quoi s’attendre à chaque match :

La Nouvelle-Orléans à Cleveland, 13 h samedi

Les villes du Nord seront naturellement les plus durement touchées par les températures impitoyables, et les joueurs arrivant de The Big Easy devront s’adapter rapidement aux températures à un chiffre et aux vents brutaux.

Selon Thompson, la température au coup d’envoi sera de 8 degrés et n’atteindra que 11 degrés d’ici la fin du match. Le RealFeel persistera entre moins 20 et moins 15. Thompson a ajouté que les vents frapperont le stade FirstEnergy depuis le sud-ouest, forçant probablement une équipe à y jeter à la fois. Attendez-vous à ce que cela influence les décisions de tirage au sort.

Buffalo à Chicago, 13 h samedi

Ils ne l’appellent pas la Windy City pour rien. Les températures au coup d’envoi seront encore plus froides qu’à Cleveland, autour de 6 degrés, tout en ne dépassant probablement pas 10 degrés. Le vent fera baisser les températures RealFeel à 20 degrés sous zéro pour les Bills and Bears.

Alors que les deux équipes devraient généralement être habituées au temps hivernal, il n’y a aucun moyen de se préparer au type de vents qui frapperont Soldier Field.

“Le vent vient de l’ouest, ce sera donc un vent de travers qui n’est pas idéal pour passer, avec des rafales allant jusqu’à 30-35 mph à Chicago”, a déclaré Thompson.

Atlanta à Baltimore, 13 h samedi

Plus à l’est à Baltimore, une paire d’équipes jusqu’à leurs quarts de secours devront également faire preuve de créativité avec leur appel de jeu. Avec une température de démarrage de 16 degrés, des rafales de vent atteignant jusqu’à 30 mph feront chuter le RealFeel à environ zéro, a déclaré Thompson.

Ni la recrue des Falcons Desmond Ridder ni le partant des Ravens Tyler Huntley n’ont lancé de passe de touché cette saison, et ces conditions ne sont peut-être pas mûres pour leurs premières.

Detroit à Carolina, 13 h samedi

À Charlotte, en Caroline du Nord, les Lions seront confrontés à des températures inférieures à 30 degrés au coup d’envoi et à un RealFeel qui persistera dans les années 20 tout au long du match alors qu’ils espèrent poursuivre leur course chaude de fin de saison.

“Le vent sera de loin le plus gros impact”, a déclaré Thompson à propos des matchs de samedi. “Je sais surtout avec les joueurs qui jettent de l’argent sur les over/unders, je sais que les unders sont déjà assez bas.”

Houston au Tennessee, 13 h samedi

Plus au sud, les fans de villes comme Nashville, Tennessee, n’échapperont pas non plus au climat hivernal. Avec une température de coup d’envoi de 16 degrés qui ne peut monter que jusqu’à 21 degrés d’ici la fin du match, les fans doivent s’attendre à s’habiller en plusieurs couches.

Sur le terrain, des vents soufflant de 15 à 25 mph joueront certainement un rôle pour les Texans et les Titans également.

“Selon les normes de Nashville, cela équivaut probablement à environ un pied de neige à Cleveland et à Chicago”, a plaisanté Thompson.

Cincinnati à la Nouvelle-Angleterre, 13 h samedi

Des températures RealFeel négatives peuvent également être trouvées à Foxboro, dans le Massachusetts. Pendant que les Bengals et les Patriots jouent, les températures persisteront dans les hautes années de l’adolescence tandis que des vents de 40 mph donneront l’impression d’être à moins 10.

Ce vent soufflera également du sud-ouest, créant un effet de vent de travers qui affectera les deux équipes tout au long du match.

Las Vegas à Pittsburgh, 20h25 samedi

Venez samedi soir, le temps ne deviendra pas beaucoup plus convivial au stade Acrisure de Pittsburgh. Alors que les Raiders et les Steelers s’affrontent, les vents de la tempête souffleront à 15 à 25 mph, ce qui fera que la température de 12 degrés ressemblera davantage à 5 à 10 degrés en dessous de zéro.

Green Bay à Miami, 13 h dimanche

Comment est-ce pour un cadeau de Noël ? Conditions venteuses dans le Sunshine State! Green Bay peut avoir l’avantage des conditions en tant qu’équipe sur route, car une température au coup d’envoi de 53 degrés ne montera probablement pas beaucoup plus haut.

“Les Packers penseront que c’est une vague de chaleur, mais nous avons un maximum de 57 à Miami dimanche, donc selon les normes de Miami, c’est une journée très froide”, a déclaré Thompson.

(Photo: Jim Davis / Le Boston Globe via Getty Images)