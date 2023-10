Moi, moi-même et mes chats : en tant qu’introverti, la socialisation prolongée avec les humains peut être un frein

Cette chronique à la première personne est l’expérience d’Adeline Panamaroff, qui vit à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

Nous étions finalement parvenus à monter dans la voiture après avoir bousculé ma sœur alors qu’elle hésitait à savoir si elle devait préparer le déjeuner ou prendre des plats à emporter sur la route. Par souci de rapidité, j’avais voté pour les plats à emporter au volant. Taco Time, nous voilà !

C’était en août, alors que j’étais retourné dans ma ville natale de Saskatoon pour les funérailles d’un ami. J’avais initialement prévu un voyage rapide de trois jours : un jour pour y arriver, un jour pour le rassemblement et un jour pour revenir. À un moment donné, ces plans ont été prolongés jusqu’à près d’une semaine.

Au moment où nous débattions des options de déjeuner, j’avais déjà passé quatre jours avec divers membres de ma famille, dont ma sœur très extravertie, ma mère introvertie mais toujours bavarde et mon beau-frère ennuyeux. Après un détour d’une nuit à Meadow Lake, en Saskatchewan, pour déposer un de mes niblings (le terme non binaire désignant les enfants de ma sœur) à leur emploi d’été, nous avons quitté le Taco Time et nous sommes dirigés vers Edmonton, un autre hôtel de quatre à quatre heures. six heures de route selon les arrêts.

Je suis introverti et j’ai ce que certains appellent une « faible endurance sociale » depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les longues réunions sociales sont souvent ennuyeuses pour moi ; au bout de trois ou quatre heures, je suis prêt à continuer.

Je souffrais d’une overdose sociale depuis plus d’une journée, mais je ne pouvais pas échapper aux gens qui voulaient poursuivre la conversation pour se divertir. Pendant tout ce voyage, mes chats me manquaient, je les faisais dormir avec moi, je m’asseyais hanche contre hanche et j’étais mes égaux sociaux.

Faible demande et peu d’entretien, les chats font les meilleures personnes.

Faire attention à mes limites sociales

À être introverti Cela signifie que je préfère écouter tranquillement plutôt que de participer à des conversations, peut-être même de m’asseoir seul dans des réunions sociales bondées. Parler avec des personnes en tête-à-tête a tendance à être plus confortable qu’avec trois personnes ou plus. De plus, les introvertis ont tendance à avoir besoin de beaucoup de temps seuls pour retrouver leur énergie après une réunion sociale.

Durant son enfance dans la région de St. Denis en Saskatchewan, Panamaroff, représentée ici vers l’âge de neuf ans, préférait passer du temps seule ou avec de petits groupes de personnes. (Soumis par Adeline Panamaroff)

J’ai réalisé dès la 2e ou la 3e année que je ne participais pas activement avec les autres enfants dans la cour de récréation et que je préférais m’en tenir à quelques-uns que je connaissais très bien. Ma famille a généralement accepté mon comportement et tout s’est bien passé à l’école jusqu’en 7e année. Mon professeur de l’époque, qui avait également enseigné à mes sœurs aînées, n’a pas compris mes besoins et m’a envoyé chez un psychologue scolaire pour voir ce qui n’allait pas.

Il s’avère qu’il n’y avait rien de mal. Je préfère simplement m’asseoir à la bibliothèque pendant la récréation et lire plutôt que de jouer au hockey ou au baseball.

Après avoir consulté une série de conseillers scolaires et de psychologues jusqu’à l’âge adulte, j’ai compris ce dont j’avais besoin pour équilibrer mes besoins sociaux et mon niveau d’énergie personnel.

En plus de 40 ans, j’ai appris des stratégies d’adaptation pour m’aider à surmonter des situations sociales. Un projet artisanal peut occuper une partie de mon cerveau tout en me permettant d’écouter à moitié une conversation. Un livre à lire pendant les accalmies de la conversation offre également la possibilité de s’éloigner de l’entreprise. Et surtout, planifiez à l’avance pour que votre visite soit courte.

Mais ce voyage en Saskatchewan était devenu incontrôlable pour moi avant même de commencer.

Les chats font les meilleures personnes

Ses chats sont le refuge émotionnel et les équivalents sociaux de Panamaroff. Sur cette photo de 2020, elle profite d’un moment tranquille dans son jardin avec Coraline. (Soumis par Adeline Panamaroff)

Mes chats sont mon refuge émotionnel. Après tant de temps passé avec mon entourage familial, j’avais hâte de revoir mes bébés à fourrure.

J’ai eu trois chats, dont un est maintenant décédé. Tous ont été mon sanctuaire paisible lorsque je suis libéré des obligations sociales qui peuvent être épuisantes en énergie si elles durent trop longtemps.

Button, une joyeuse fille tigrée d’un an, est toujours prête à jouer ou à vivre une aventure en plein air, tandis que Tula, la fille grincheuse en smoking de 15 ans, est plus encline aux câlins. Mon premier chat Coraline, que j’ai eu pendant 18 ans, adorait s’asseoir avec moi sur notre terrasse, regardant les oiseaux aller et venir. C’était une fille opiniâtre qui avait de longues conversations avec moi.

Les chats sont à mon niveau social. Ils n’affichent pas de façade sociale et vous savez à tout moment où vous en êtes avec eux. Contrairement aux chiens, ils ont besoin d’autant de temps seuls que moi.

Avoir un chat assis tranquillement à mes côtés est un pur paradis émotionnel. Je m’assois souvent sur ma terrasse, au milieu de ma petite pépinière et de mon jardin d’herbes et de fleurs en désordre, pendant que j’écris, lis, traite des fruits ou travaille à l’artisanat autour d’une tasse de thé à l’herbe à chat tout en regardant mes chats chasser les papillons, les sauterelles et les limaces. Pendant cette visite d’une semaine, je savais que j’aurais besoin d’un répit dans le jardin avec mes chats pendant des heures, des semaines, voire des mois.

Les chats font les meilleures personnes, écrit Panamaroff. Elle a eu trois chats, dont Button. (Soumis par Adeline Panamaroff)

Trouver l’oubli bienheureux

J’ai commencé à me sentir coincé dans la petite boîte métallique d’un Honda Pilot. Toute conversation significative s’était tarie et je savais que je devais soit m’éloigner mentalement de la situation, soit commencer à manger de façon excessive le sac de collations au maïs aromatisées au ketchup, quelque chose que je regretterais digestivement dans environ une heure.

Environ trois heures après avoir quitté Meadow Lake, j’ai abandonné et j’ai utilisé mon plus ancien mécanisme d’adaptation : arrêter mon cerveau et faire une sieste. Un oubli bienheureux.

Peut-être que si je pouvais transformer tous les membres de ma famille en chats, j’aurais plus de plaisir à interagir avec eux pendant des jours et des semaines.