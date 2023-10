Mohun Bagan vs Maziya Diffusion de football en direct pour le match de la Coupe AFC : comment regarder la couverture Mohun Bagan Super Giant vs Maziya S&RC à la télévision et en ligne

Lors du deuxième match de la journée, Mohun Bagan Super Giant accueillera Maziya S&RC lors de son deuxième match de phase de groupes de la Coupe AFC 2023-24 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Calcutta lundi.

Après avoir remporté une victoire 4-0 sur l’Odisha FC lors du match d’ouverture de la Coupe AFC, les Mariners vont désormais chercher à poursuivre sur cette lancée et faire tout leur possible pour obtenir les trois points. L’équipe de Juan Ferrando aborde ce match après deux victoires successives en ISL contre le Punjab FC et le Bengaluru FC.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Leur adversaire, Maziya S&RC, a également remporté une victoire massive lors du match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe AFC contre les Bashundhara Kings avec un score de 3-1. Les Mariners comprennent l’importance du match, et une victoire dans ce match les placerait dans une position favorable au classement de groupe. Cependant, Ferrando ne veut pas prendre son adversaire à la légère, surtout compte tenu des performances réalisées par Maziya lors de ses récents matches.

« Ce match est spécial car Maziya a remporté son dernier match. Nous allons essayer de faire de notre mieux et d’obtenir les trois points. Ce sera un match intéressant demain, et ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons pour les trois points », a déclaré Ferrando lors de la conférence de presse d’avant-match.

C’était une affaire complètement à sens unique lorsque les deux équipes se sont rencontrées en phase de groupes de la Coupe AFC la saison dernière alors que les Mariners ont battu l’équipe maldivienne 5-2. Cependant, Ferrando a averti son équipe de ne pas être trop complaisante envers son adversaire, car l’Espagnol pense que Maziya est actuellement une équipe complètement différente et constitue une menace bien plus grande.

« Ils se sont beaucoup améliorés. Leur dernier match contre nous appartient au passé. Si vous vous en souvenez bien, les premier et deuxième buts étaient des erreurs dans la préparation de l’adversaire. Ils se sont améliorés sur ce point et ne prennent pas de risques. Ils sont totalement différents de la saison dernière car ils améliorent la qualité de leurs joueurs locaux. Leur plan est différent de la dernière fois. Ils sont plus à l’aise avec le ballon et plus agressifs en attaque, et nous devons contrôler les détails dans ces aspects. C’est un grand stade, donc quand vous leur donnez de l’espace, cela peut être dangereux pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef des Mariners.

AVANT LE MATCH DE COUPE AFC DE lundi ENTRE MOHUN BAGAN et Maziya ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

À quelle date se jouera le match de Coupe AFC entre Mohun Bagan et Maziya ?

Le match de Coupe AFC entre Mohun Bagan et Maziya se jouera le lundi 2 octobre.

Où se jouera le match de Coupe AFC Mohun Bagan contre Maziya ?

Le match de Coupe AFC entre Mohun Bagan et Maziya se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Calcutta, en Inde.

À quelle heure débutera le match de Coupe AFC entre Mohun Bagan et Maziya ?

Le match de Coupe AFC entre Mohun Bagan et Maziya débutera à 19h30 IST le lundi 2 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Mohun Bagan vs Maziya AFC Cup ?

Le match Mohun Bagan contre Maziya ne sera pas télévisé en Inde.

Comment regarder le match Mohun Bagan vs Maziya Coupe AFC en direct et en streaming ?

Le match Mohun Bagan vs Maziya sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Fancode.