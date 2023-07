Mohun Bagan Super Giant dévoile son nouveau logo avant la saison ISL 2023-24

Mohun Bagan Super Giant a dévoilé son nouveau logo avant la prochaine saison ISL 2023-2024. Le club basé à Kolkata a partagé son nouveau logo avec les fans sur son compte officiel de médias sociaux le lundi 3 juillet.

Le plus ancien club indien créé en 1889, c’est aussi le plus ancien club d’Asie. Ils ont remporté la saison ISL 2022-23 en battant le Hyderabad FC 4-3 aux tirs au but en finale. Propriété du RPSG Mohun Bagan Pvt. Ltd, les fans des clubs avaient protesté pour supprimer le terme ATK du nom de l’équipe et après trois ans de protestations, le club a finalement été renommé Mohun Bagan Super Giant plus tôt cette année.

Le club a finalement partagé son nouveau logo après le changement de nom avec ses fans en grande pompe.

Récemment, les Mariners avaient dévoilé leur première signature estivale avant la saison à venir après avoir engagé l’attaquant international albanais Armando Sadiku pour un contrat de deux ans. L’avant-centre, qui a joué pour la dernière fois pour le FC Cartagena en Liga 2 lors de la saison 2022-23, a marqué huit buts en 31 apparitions en deuxième division espagnole.

Ensuite, ils ont également enrôlé Jason Cummings du club australien Central Coast Mariners. L’attaquant australien a marqué 30 buts en 49 apparitions pour son ancien club.

Plus tôt, ils avaient également signé l’international indien Anirudh Thapa du Chennaiyin FC dans l’un des transferts les plus médiatisés pour un montant de 3 crores de roupies.

(Plus à venir..)