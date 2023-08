Mohun Bagan SG vs East Bengal FC Streaming de football en direct pour le match de la Coupe Durand 2023: comment regarder la couverture de Mohun Bagan SG contre East Bengal FC à la télévision et en ligne

La longue attente est enfin terminée alors que l’East Bengal FC et le Mohun Bagan SG, les deux grands rivaux, sont tous prêts à s’affronter lors du premier derby de Kolkata de la saison ce week-end. Mohun Bagan affrontera le Bengale oriental lors de la Durand Cup 2023 samedi. Les deux géants seront impliqués dans un affrontement très attendu dans le plus ancien tournoi d’Asie au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata. La brigade verte et marron est restée invaincue dans la compétition après avoir disputé deux matchs. Le Bengale oriental, en revanche, n’a disputé qu’un seul match jusqu’à présent dans la Coupe Durand de cette année.

Lors de leur premier match, Mohun Bagan a affronté l’armée du Bangladesh et l’équipe de Kolkata a marqué cinq buts, scellant une victoire dominante. Lors de leur prochain affrontement, ils ont pris le dessus sur le Pendjab 2-0.

Le Bengale oriental a été impliqué dans un thriller de quatre buts contre l’armée du Bangladesh lors de son premier tournoi. Malgré une avance de deux buts, la brigade rouge et or a finalement dû se contenter d’un point.

Avant le match de samedi de la Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC ?

Le match de Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC se jouera le 12 août, samedi.

Où se jouera le match de Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

A quelle heure débutera le match de Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC ?

Le match de la Durand Cup 2023 entre Mohun Bagan SG et East Bengal FC débutera à 16h45 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Mohun Bagan SG vs East Bengal FC Durand Cup 2023 ?

Le match Mohun Bagan SG vs East Bengal FC sera retransmis en direct sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder le match Mohun Bagan SG vs East Bengal FC Durand Cup 2023 en direct et en direct ?

Le match Mohun Bagan SG vs East Bengal FC sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Sony LIV.

Quels sont les onze probables de Mohun Bagan SG et East Bengal FC pour le match de la Durand Cup 2023 ?

Mohun Bagan SG Probable XI : Vishal Kaith, Anwar Ali, Brendan Hamill, Subhasish Bose, Ravi Rana, Hugo Boumous, Abhishek Suryavanshi, Glan Martins, Manvir Singh, Liston Colaco, Suhail Bhat

XI probable du Bengale oriental : Prabhsukhan Gill, Nishu Kumar, Lalchungnunga, Gursimrat Gill, Mandar Rao Dessai, Harmanjot Khabra, Saul Crespo, Naorem Mahesh Singh, Vanlalpeka Guite, Nandhakumar Sekar, Javier Siverio