Mohun Bagan Pip East Bengal 1-0 dans le derby de Calcutta pour remporter la 17e Coupe Durand, un record

Mohun Bagan Super Giant a battu Emami East Bengal 1-0 en finale pour remporter la 132e Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) à Calcutta dimanche.

Dimitrios Petratos a marqué le seul but du match à la 71e minute pour aider Mohun Bagan à remporter sa 17e Coupe Durand, et après 23 ans, et a devancé le Bengale oriental pour le plus. Coupe Durand gagne.

Des discussions sur la vengeance et des murmures de résurgence remplissaient l’air à l’extérieur du stade Saltlake alors que les fans se faufilaient à l’intérieur.

À mesure que l’heure du coup d’envoi approchait, l’attente d’un humdinger grandissait sur la ligne médiane.

Harmanjot Khabra et Subhasish Bose se sont serré la main avant les plaisanteries de l’occasion, puis est venu le premier coup de pied du match.

L’action s’est déroulée de bout en bout presque immédiatement, les deux équipes cherchant à ne rien céder. Mohun Bagan SG est beaucoup plus désireux de s’emparer du ballon et de faire bouger les choses, l’East Bengal FC étant plus heureux de placer ses espoirs sur le comptoir.

Compte tenu de la danse de l’attaque et du contre, Subhasish s’était battu pour le ballon avec Siverio malgré la sortie du ballon. Le mépris des deux joueurs pour le décorum a déteint sur leurs coéquipiers. Des tacles et des défis ont suivi. Chaque mouvement était une chance de laisser une empreinte ou de grignoter les pieds.

À la 45e minute, Saul Crespo a délibérément fait tomber Armando Sadiku pour arrêter un contre. En réponse, Boumous a poussé Crespo au visage. L’arbitre, à son tour, a été contraint de produire son premier carton dans la soirée. Trois en fait, à Crespo, Boumous et Borja Herrera.

Peu de temps après, Anirudh Thapa a fait tomber Siverio et a rapidement reçu un carton jaune.

Les chances étaient très rares entre les deux.

Khabra a bien combiné avec Mohamad Rakip sur la droite du Bengale oriental alors qu’ils préparaient Mahesh, mais son effort a été dégagé par Mohun Bagan à la 24e minute.

Rakip a combiné avec Borja Herrera à la 44e, ce dernier envoyant un centre pour Javier Siverio. Le ballon n’a été dégagé que jusqu’à NandhaKumar, mais sa volée à une certaine distance était bien terminée.

Sahal Abdul Samad, depuis le bord de la surface de réparation, a transmis le ballon à Dimitrios Petratos. L’effort de l’attaquant australien a échoué de peu.

Après le redémarrage, les cartes ne se sont pas arrêtées.

À la 56e minute, Sadiku et Borja se disputaient le ballon près de l’abri du Bengale oriental et alors que l’arbitre sifflait pour une faute, les protestations de Carles Cudrats ne lui furent pas bien accueillies. Le jaune a été flashé.

À la 62e, Mohun Bagan était tombé à 10. La botte haute de Thapa sur le front de Siverio a forcé l’arbitre à lui montrer un deuxième jaune puis un rouge.

Le jeu des chiffres n’a pas d’importance pour les hommes de Juan Ferrando.

A la 71e minute, Mohun Bagan prenait l’avantage sur une sublime magie de Petratos.

Petratos a porté le ballon sur presque toute la longueur du terrain et alors que les défenseurs du Bengale oriental reculaient, il a décoché un tir du pied gauche depuis l’extérieur de la surface. Prabhsukhan Gill n’a eu aucune chance.

Le Bengale oriental a tout essayé. Cela n’avait plus d’importance une fois que Mohun Bagan effectuait de manière prédictive des substitutions défensives.

Il y a eu un autre carton rouge dans les derniers instants du match, l’entraîneur adjoint du Bengale oriental, Dimas Delgado, a reçu son ordre de marche pour s’être disputé avec l’arbitre. Vishal Kaith a également reçu un jaune.

Au final, les seules couleurs qui comptaient étaient le « vert et le marron ».