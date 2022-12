Mohsin Khan, la star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, fera son retour avec le nouveau spectacle d’Ekta Kapoor?

Bonne nouvelle pour tous les fans de Mohsin Khan. Le buzz est qu’il sera vu ensuite dans un spectacle d’Ekta Kapoor. La série viendra sur Colors. On dirait qu’Ekta Kapoor propose un spectacle qui s’inspire de Beauty And The Beast. Comme nous le savons, l’histoire parle d’un prince égoïste qui est maudit d’être un monstre. Il doit tomber amoureux d’une fille qu’il a gardée prisonnière pour se libérer. En fait, il y a eu une émission sur Zee TV avec une prémisse similaire. Mohsin Khan a le beau look nécessaire pour ressembler à un royal. Ceci est rapporté par la poignée Twitter Gossips TV.

Ekta Kapoor semble s’attacher à tous les beaux hommes de la télévision indienne. Elle a fait de Fahmaan Khan la tête de Dharam Patnii. L’émission a eu la plus grande ouverture pour une émission quotidienne ces derniers temps pour Colors. Les fans fidèles de Mohsin Khan donneront sûrement à l’émission l’audience nécessaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles Shivangi Joshi pourrait également revenir bientôt avec un nouveau spectacle. Les gens se demandent si Ekta Kapoor a réussi à réunir le casting de rêve de Mohsin Khan et Shivangi Joshi.

Mohsin Khan a fait un certain nombre de vidéoclips après Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il est resté à l’écart des émissions de téléréalité. Mohsin Khan avait en quelque sorte clairement indiqué qu’il aimerait se concentrer sur l’espace de spectacle fictif. Voyons si le rapport est en effet vrai et Mohsin Khan s’associe à Ekta Kapoor.