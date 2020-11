Mohsen Fakhrizadeh Mises à jour en direct: le principal scientifique nucléaire iranien tué

Le scientifique assassiné était depuis longtemps une cible du Mossad israélien.

Figure obscure, M. Fakhrizadeh était depuis longtemps la cible n ° 1 du Mossad, le service de renseignement israélien, dont on pense généralement qu’il est à l’origine d’une série d’assassinats il y a plus de huit ans, dont certains des adjoints de M. Fakhrizadeh.

L’Iran n’a jamais accepté les demandes de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’agence de surveillance nucléaire des Nations Unies, de laisser ses inspecteurs interroger M. Fakhrizadeh, affirmant qu’il était un universitaire qui a enseigné à l’Université Imam Hussein au centre-ville de Téhéran.

M. Fakhrizadeh était un universitaire, mais une série de rapports classifiés, notamment une longue évaluation réalisée en 2007 par la CIA pour l’administration George W. Bush, a déclaré que le rôle universitaire était une couverture. En 2008, son nom a été ajouté à une liste de responsables iraniens dont les avoirs ont été gelés par les États-Unis.

La même année, ses activités ont été révélées dans un exposé non classifié de l’inspecteur en chef de l’AIEA. Plus tard, il est devenu clair qu’il dirigeait ce que les Iraniens appelaient les projets 110 et 111 – un effort pour s’attaquer aux problèmes les plus difficiles auxquels sont confrontés les concepteurs de bombes alors qu’ils essayaient de fabriquer une ogive suffisamment petite pour tenir au sommet d’un missile et lui faire survivre aux rigueurs de – entrer dans l’atmosphère.

L’Iran a toujours nié qu’il cherchait une arme nucléaire, insistant sur le fait que sa production de matières nucléaires était purement pacifique.